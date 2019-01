Het seksleven van Elvis Presley: 'The King was echt een hitsig konijn'

Elvis Presley zou op 8 januari drieëntachtig jaar geworden zijn. Hoe was het om met Elvis de sponde te delen? Wat waren zijn seksuele voorkeuren en verleidingstrucs? Hoe hing zijn kuif er postcoïtaal bij? En heeft hij het in Duitsland nu met de minderjarige Priscilla gedaan of niet? Opvallend is dat er in de meeste van de vele publicaties over The King schroomvallig rond het seksleven van Elvis wordt gefietst. Merkwaardig, want op dat vlak liet hij zich niet bepaald onbetuigd, integendeel.