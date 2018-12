(Verschenen in Humo 3374 in april 2005)

Jill: 'Pure hysterie'

JILL «Ik ben eigenlijk altijd al vies geweest van braaksel, ook als kind. Toen mijn zus op een avond zei dat ze ziek was, wilde ik absoluut niet samen met haar in onze kamer slapen. Ik kroop bij mijn ouders in bed, maar ‘s nachts stond ze plots aan het voeteneinde, en zei: 'Papa, ik word niet goed.' Ik weet nog goed hoe ik de deken over mijn hoofd trok, mijn vingers in mijn oren stopte en begon te neuriën, maar toch hoorde ik haar over de sprei en de deken braken. Mijn moeder is nog uren bezig geweest om me te kalmeren, zo overstuur was ik.

»De walging van braaksel is daarna alleen maar toegenomen. Braaksel rook vies, iemand horen braken was vies; hem zíén braken zo mogelijk nog viezer, en het zelf doen te akelig voor woorden - ik werd er letterlijk hysterisch van.