Eva Daeleman «Nog geen twee pagina’s besteedde ik daaraan, en hup! Mijn hele boek werd gereduceerd tot een orgasme. Terwijl ik alleen maar wilde uitleggen hoe belangrijk masturbatie is geweest voor mijn mentale en fysieke gezondheid. Dat is wat ik met ‘Omdat het kan’ wilde doen: mensen helpen gezond te worden in hun hoofd en in hun lijf, en ziekmakende patronen te doorbreken. Als je tien jaar geleden sprak over mentale gezondheid, schrok iedereen: ‘Nee! Geen psycholoog! Geen yoga!’ Maar nu steeds meer mensen in onze ziekmakende maatschappij uitvallen, begint stilaan door te dringen hoe belangrijk het is te begrijpen wat er omgaat in jezelf, en daar eerlijk naar te blíjven kijken, en keuzes te maken.