'Onze politici weigeren zich extra in te spannen voor het klimaat. Dat gebrek aan moed en visie is ontluisterend'

Jos Delbeke «Mijn ontslag was uiteraard niet leuk. Ik wist dat het einde van mijn job naderde, maar ik had het niet zo snel verwacht. Gelukkig kon ik mijn lopende projecten tijdig afronden.»

HUMO U werd niet met pensioen gestuurd?

Delbeke «Nee, ik kon meteen aan de slag bij de interne strategische denktank van de Europese Commissie. Wij adviseren voorzitter Jean-Claude Juncker. Van daaruit volgde ik ook de recente klimaattop in Katowice. Vroeger zat ik tijdens zo’n top zelf in de driver’s seat, nu niet meer. Ik bleef deze keer ook niet tot het einde. Daar ben ik helemaal niet rouwig om, want ik weet hoe stressvol zulke langdurige onderhandelingen zijn.»

HUMO Bent u tevreden over wat er in Katowice is afgesproken?