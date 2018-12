'Belastingen zijn goed: ze stimuleren vernieuwingen waarmee geld verdiend wordt'

Paul Romer is professor aan de New York University Stern School of Business en voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank. Toen hij de Nobelprijs voor de Economie in ontvangst mocht nemen, kwam het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bijna tegelijkertijd met een alarmerend tussenrapport over de staat van het milieu. Maar Romer weigert te doemdenken: de menselijke geest is in staat om op te lossen wat onoplosbaar lijkt.

– Kunt u in mensentaal uitleggen waarvoor u de Nobelprijs hebt gekregen?