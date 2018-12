'Vijf minuten voor ik live moest gaan, kreeg ik te horen dat mijn vader in een onomkeerbare coma lag. Ik ben ijlings naar België gevlogen en heb hem nog een halfuur in leven gezien'

HUMO In ‘De ideale wereld’ noemde presentator Jan Jaap van der Wal jouw verslaggeving over de tussentijdse verkiezingen ‘bovenmenselijk’.

BJÖRN SOENENS (lacht) «Ik ben de enige vaste Belgische correspondent in een land van 330 miljoen mensen. Ik heb dus nooit veel rust, maar tijdens die verkiezingen was het absurd. ’s Nachts ging ik live op Facebook, een halfuur later zat ik in ‘De ochtend’ op Radio 1, en enkele uren later ging ik live in het journaal van één uur ’s middags, wat voor mij zeven uur ’s ochtends is. De Nederlandse correspondenten zijn met z’n tweeën, en zij klagen al over de werkdruk! Maar mijn vrouw zegt altijd: ‘Mochten ze je eens een dag niet bellen, dan zou je dat raar vinden.’ Ook waar.»