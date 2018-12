Sir David Attenborough (92), de peetvader van de natuurdocumentaire: 'De gruwelijkste dingen heb ik nooit getoond, want dan had de kijker meteen weggezapt'

Toen Sir David Attenborough in 1954 medewerkers van de Londense dierentuin volgde op hun jacht op wilde dieren, kon hij niet vermoeden dat hij een nieuw tv-genre uitvond. Zes decennia later is de peetvader van de natuurdocumentaire wereldberoemd, en in Engeland is hij bijna net zo populair als de Queen. Een gesprek met de 92-jarige over paradijsvogels, spartelende antilopes en het gevoel voor humor van chimpansees. ‘De gruwelijkste dingen heb ik nooit getoond, want dan had de kijker meteen weggezapt.’