In november bracht hij een single uit die zijn naam droeg, ‘Gorik Pt. 1’, maar als hij rapt, heet Gorik van Oudheusden (30) Zwangere Guy. Die single was een bom: in de song en de bijbehorende clip vertelt hij op aangrijpende wijze hoe zijn moeder door zijn stiefvader werd mishandeld. Terwijl ‘Gorik Pt. 1’ werd grijsgedraaid, mocht Guy het gaan uitleggen op radio en televisie.