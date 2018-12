Het mysterie van het jaar: baby's zonder armpjes

'Charlotte (6): 'Ik wil dat men de oorzaak vindt, zo zullen mensen ophouden ermee te spotten''

Isabelle Taymans «Op de echografie was niets afwijkends te zien geweest, mijn zwangerschap was goed verlopen, dus het was wel een schok. Na de geboorte had de vroedvrouw Charlotte boven op me gelegd. Ik heb haar erop moeten attenderen dat er een probleem was. Het is zo zichtbaar dat je je niet kunt voorstellen dat je het bij een echografie niet zou zien. Ik dacht echt dat ik in een nachtmerrie was beland. Het kan toch niet dat een gynaecoloog zoiets mist, dacht ik almaar. Hij heeft twee echografieën genomen. Telkens zei hij dat alles normaal was.

»In Brussel heb ik professor Pierre Bernard opgezocht, een eminente verloskundige. Hij heeft me uitgelegd dat een afwijking aan de ledematen niet vaak voorkomt en minder erg is dan een afwijking aan het hart of aan de hersenen. ‘Gynaecologen zijn opgeleid om afwijkingen aan het hart en de hersenen te detecteren. Misschien heeft uw gynaecoloog het daarom niet opgemerkt,’ zei hij.»