Niemand is beter geplaatst om het muziekjaar 2018 samen te vatten dan de muzikanten zelf: ervaringsdeskundigen die tot de enkels, knieën of balzak ín de materie zitten. Humo peilde bij 41 Belgische artiesten naar hun mening over de muzikale oogst. ‘Ik hoop dat Oscar and the Wolf in 2019 eindelijk de doorbraak krijgt die hij verdient.’