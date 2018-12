The Boss versus The President: Bruce Springsteen daagt Donald Trump uit

'Maar het is niet omdat je een goeie rocker bent, dat je ook een goede politicus kunt worden. Ik ben gewoon een muzikant met een grote mond'

We zitten in de kleedkamer van Bruce Springsteen in het Walter Kerr Theatre. Hij maakt zich klaar voor zijn onemanshow ‘Springsteen on Broadway’, een tweeënhalf uur durende marathon die hij sinds oktober vorig jaar vijf keer per week opvoert, en die sinds kort ook te zien is op Netflix.

Springsteen is zichtbaar verouderd in vergelijking met een paar jaar geleden, hier en daar wat grijzer ook. In zijn show vertelt hij honderduit over zijn jeugdjaren, die doorklinken in zijn muziek. Zijn vader was arbeider en het gezin had het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen: ‘New York City was maar een uur rijden van Freehold, waar ik ben opgegroeid, maar het had net zo goed op de maan kunnen liggen, want we hadden geen geld om te reizen.’