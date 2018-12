Het leven zoals het is... in het Witte Huis: ex-first lady Michelle Obama

'Het belangrijkste is dat we zelf het goede voor-beeld geven en onze kinderen degelijk opvoeden. Dat we onze buren met respect behandelen, ook op sociale media ''

– Toen u nog first lady was, hebt u eens gezegd dat u, zodra u weer in een gewoon huis zou wonen, midden in de nacht kaastoastjes zou maken. Hebt u dat ook gedaan?

Michelle Obama «Ja, echt! De eerste maanden in het Witte Huis hebben we er erg aan moeten wennen dat er altijd iemand voor ons klaarstond. Zaalpersoneel, huishoudsters, bedienden... Allemaal fantastische mensen, maar wij hadden nooit zo geleefd. Wij waren een gewoon gezin uit de hogere middenklasse van de South Side in Chicago. Nu woon ik in mijn eigen huis in Washington, ik kan de voordeur zelf opendoen en er staat geen dozijn bedienden paraat.»