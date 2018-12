Vuurwerkdiscussie zorgt voor vuurwerk: 'Alle vuurwerkslachtoffers zijn ambtenaren van de Vlaamse overheid!'

Het aantal ongevallen met vuurwerk zit nog steeds in de lift, en dan moet oudjaar nog komen. ‘Laat het over aan professionals,’ waarschuwen de vuurwerkprofessionals. Maar dat valt in door hevig geknal veroorzaakte dovemansoren.

Elk jaar vliegen tientallen huizen in de fik, breken kuddes verschrikte paarden los en krijgen honderden oudjes een hartverzakking. Om nog maar te zwijgen van de afgerukte ledematen die sissend het luchtruim kiezen. Waarom spelen we zo graag met vuur? Een liefhebber probeert het uit te legggen.

Nick Brywaeys «Ik vind vuurwerk tof omdat het zo plezant is. Het maakt lawaai, want het is nogal luid, en het geeft fel licht omdat het verblindend is. Het is dus een totaalpakket. En wat mij het meest aanspreekt in vuurwerk, is dat je er onverantwoord mee moet omgaan.»

HUMO Waarom ga je onverantwoord om met vuurwerk?

Brywaeys «De Vlaamse overheid heeft regeltjes om zogenaamd verantwoord om te gaan met vuurwerk. Die slaan nergens op, net die aanbevelingen maken het gebruik van vuurwerk levensgevaarlijk. Daarom moet je omgekeerd te werk gaan.»

HUMO Zullen we ze eens overlopen? Eén: lees de gebruiksaanwijzing lang genoeg op voorhand.

Brywaeys «Flauwekul, om twee redenen. Als je zo’n gebruiksaanwijzing lang op voorhand leest, ben je ze vergeten wanneer het echt nodig is. En die spullen komen uit China. Je kunt die gebruiksaanwijzing laten vertalen door de plaatselijke frietchinees, maar zal die betrouwbaarder zijn dan Google Translate, waarmee de vertalingen op de verpakking zijn gemaakt? Daar heb ik mijn twijfels over.»

HUMO Twee: zorg ervoor dat de toeschouwers op een veilige afstand blijven.

Brywaeys «Dat is sowieso het geval, hè! Dat spul gaat tientallen meters de lucht in eer het ontploft. Theoretisch is er een kans dat je een paraglider raakt. Maar dan heeft die sukkel het wel zélf gezocht, niet?»

HUMO Drie: blijf nuchter. Drink geen alcohol vóór en tijdens het afsteken.

Brywaeys «Een vage regel. Hoe lang mag je dan vooraf niet drinken? Een halfjaar? Tien minuten? Beetje zinloos advies, dus. Ik zou aan de Vlaamse overheid willen zeggen: drink geen alcohol vóór en tijdens het opstellen van regels voor veilig vuurwerkgebruik, want je ziet wat ervan komt! Ga toch weg, zeveraars!»

HUMO Vier: verlaat zo snel mogelijk de plaats waar u de vuurpijl hebt afgeschoten en blijf op voldoende afstand wanneer u de lont aansteekt.

Brywaeys «Weten die mensen wel waarover ze het hebben? Je zou het dus op een lopen moeten zetten zodra de pijl de lucht ingaat? Dan moet je al ogen op je rug hebben om van het spektakel te kunnen genieten. Zijn ze daar gedrogeerd of wat? En dan moet je nog eens afstand houden wanneer je de lont aansteekt. Ja, dat is fysiek een beetje moeilijk. Tenzij je de lont aansteekt met een vlammenwerper. Je kunt ook een tweede vuurpijl naar de eerste schieten om hem te doen ontbranden. Is dat dan veiliger? Jezus!»

HUMO En tot slot: doof op de grond gevallen resten.

Brywaeys «Een vuurpijl dooft vanzelf uit. Deze tip is dus nog zinlozer dan: ‘Giet een emmer water over het kookfornuis nadat je de gasbekken hebt dichtgedraaid.’»

HUMO Maar er zijn toch gevallen waarin vuurwerk blijft nasmeulen?

Brywaeys «Fabricagefoutjes zijn altijd mogelijk. En net dán moet je uit de buurt blijven, want dan kan zo’n braaf naknetterende pijl alsnog exploderen, bijvoorbeeld net wanneer je hem uit wilt trappen. En wat moet je dan zeggen? Dank u wel, Vlaamse overheid, ik ben heel blij met mijn boven de knie afgerukte linkerbeen? Merci voor het blijvende oogletsel? Hartelijke groeten uit Neder-over-Heembeek? Dat is toch van de pot gerukt!»

HUMO Worden de risico’s van vuurwerk overschat?

Brywaeys «Zeker. Vuurwerk is bijzonder veilig. Akkoord, elk jaar vallen er slachtoffers te betreuren. Maar met wat we inmiddels weten, mogen we er zeker van zijn dat het uitsluitend Vlaamse ambtenaren betreft, die slaafs de adviezen van hun werkgever volgen!»