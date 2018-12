'Natuurlijk is er buitenaards leven, maar we kunnen nog niet ver genoeg reizen om het te ontmoeten'

HUMO Wat veel Belgen zich afvragen, meneer Frimout: hoe gaat het met u?

DIRK FRIMOUT «Heel goed, dank u. Ik ben sinds mijn ruimtereis in 1992 altijd druk bezig gebleven en ik ben nog altijd gepassioneerd door de ruimte. Met mijn stichting proberen we jongeren warm te maken voor de ruimte. Dat is niet moeilijk: ze zijn er allemaal door gefascineerd. Het is de ideale hefboom om hen naar wetenschappelijke disciplines te lokken. Alles komt samen in de ruimtevaart: biologie, fysica, ingenieurswetenschappen, geneeskunde.»

HUMO Zelfs filosofie: wie de ruimte bestudeert, botst op allerlei vragen over het ontstaan van het leven.