Carey Mulligan «Voor mij gaat dit verhaal over de grenzen van de liefde en hoe die in moeilijke tijden op de proef worden gesteld. Ik had meteen heel veel sympathie voor Jeanette, omdat ze zo’n typische huisvrouw uit de jaren 60 is en heel erg beperkt wordt in haar leven. Haar bestaan draait rond haar man en haar zoon, en de schoonmaak van haar huis. Al haar eigen ambities en dromen heeft ze opgegeven. Tot ze op een dag opstaat en beseft dat een belangrijk deel van haar leven voorbij is. Het is alsof ze een zweepslag krijgt: haar reactie is om alle bruggen te verbranden en opnieuw te beginnen.»

– Heb je dat gevoel zelf ook al gehad?