De zaak-Mawda: doofpotoperatie van het jaar. Over de dood van een peuter en de listen van de politie

'De man in de centrale onderbreekt de schutter: 'Ons gesprek wordt opgenomen. Hoe minder hierover bekend raakt, hoe beter''

In de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 mei, even na twee uur, haalt een agent van de wegpolitie van Bergen de trekker van zijn dienstpistool over. Enkele minuten later sterft een meisje op het koude asfalt van een snelwegparking. Mawda heeft geen schijn van kans: de kogel is dwars door haar hoofd gegaan. Ze bevond zich in de laadruimte van een witte bestelwagen, samen met haar ouders, haar broertje, haar oom en een twintigtal andere mannen en vrouwen, op zoek naar een toekomst.

In de dagen na het tragische incident probeert iedereen de verantwoordelijkheid door te schuiven. Jan Jambon (N-VA), op dat moment vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, zet in zijn eerste reactie de toon. Van een politiekogel wordt niet gerept, Mawda is het slachtoffer van mensensmokkelaars. N-VA-voorzitter Bart De Wever doet er nog een schepje bovenop: ‘Hoe tragisch de dood van een kind ook is, je moet de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven te brengen.’ Verbijsterend is het eerste procesverbaal van de politie, waarin staat dat de vluchtelingen het meisje tijdens de wilde rit als menselijk schild uit de bestelwagen hielden, en ermee dreigden haar naar de achtervolgende politievoertuigen te gooien. De verklaring voor haar dodelijke verwondingen? Haar hoofd was ‘als stormram gebruikt’ om een ruit van de bestelwagen in te beuken.