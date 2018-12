Leven met een posttraumatisch stresssyndroom en zonder baarmoeder: Lena Dunham zonder naam

Geen mens die de meningen zo verdeelt als Lena Dunham (32). Fans vinden haar dé stem van haar generatie, voor de haters is ze een elitaire raciste. Eén ding verbindt beide uitersten: ze willen geen woord missen van wat Dunham zegt, want de bedenkster van de HBO-series ‘Girls’ en ‘Camping’ staat garant voor controverse. Of is dat voorbij? Dunham brak vorig jaar met haar vriend, onderging verschillende operaties en liet zelfs haar baarmoeder wegnemen. Sindsdien doet ze het een stuk kalmer aan. ‘Ik ben een pyjama-expert geworden.’