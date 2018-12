'In de oorlog waren de mensen er nog gaan schuilen. De berg, dat was veilig. En nu had die berg zich tegen ons gekeerd'

Ik kwam het verhaal tegen toen twaalf jonge voetballertjes en hun coach spoorloos verdwenen in een grot in Thailand, in juli 2018. Pas na negen dagen werden ze ontdekt, en na nog eens negen dagen doodsbang afwachten van de ouders lukte de evacuatie. In Zichen-Zussen-Bolder hebben de nabestaanden tien dagen de hoop gekoesterd hun familielid levend terug te zien. Maar de kans op overleven was klein.

Leon Vos is 82 en één van de laatsten die nu nog kampernoelies kweken in de mergelgrotten. Hij was in de Roosburgberg toen die instortte.