Peter Broeckx geeft ons een stevige handdruk in de keuken van zijn melkveebedrijf. Zoonlief is nog onderweg vanuit het revalidatiecentrum, waar hij net zijn dagelijkse portie oefeningen heeft afgewerkt, maar vader Broeckx wil al van wal steken. Eigenlijk houdt hij niet zo van media-aandacht. Zijn Kempense nuchterheid verdraagt geen overdreven aanbidding van sportmensen, en al helemaal geen aasgieren die op zoek zijn naar sensatie. Maar de overweldigende steun die de familie de voorbije jaren heeft gekregen, deed hem beseffen dat Stigs verhaal anderen kan inspireren. Daarom wil hij, uitzonderlijk, nog eens terugblikken op de ergste periode uit zijn leven.

HUMO Wat herinner je je nog van de dag van die vreselijke val?

PETER «Het was op een zaterdag in mei, de voorlaatste rit van de Ronde van België. Ik was aan het werk op de boerderij en sloeg het middageten over, om klaar te zijn voor de live-uitzending. In de stal hoorde ik mijn gsm een paar keer piepen. Onheilspellende berichtjes. ‘Hoe gaat het met Stig?’ ‘Weet je al iets meer?’ ‘Sterkte!’ In paniek liep ik naar binnen, zette de tv aan en hoorde het verschrikkelijke nieuws: Stig was het zwaarste slachtoffer van een massale valpartij en was met een traumahelikopter naar Aken overgebracht.

»Ik probeerde mensen van de ploeg te bereiken, maar niemand nam op. Vloekend stelde ik vast dat ik niet eens het nummer van de ploegdokter had. Via via kon ik het toch bemachtigen. Toen hij opnam, hoorde ik aan zijn stem dat het ernstig was. Het woord ‘overleven’ viel, met een vraagteken erachter. Mijn vrouw Marie-An, die naast het parcours stond, stoof naar het ziekenhuis van Aken, waar ze urenlang de muren opliep. ’s Avonds laat kwam ze thuis, zonder dat ze Stig had gezien.