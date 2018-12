Humo selecteert de 7 beste tienerseries op Netflix

YOU

Op 26 december brengt Netflix ‘You’ uit, een serie over een jongeman die een ongezonde obsessie cultiveert voor een vrouw. Hij wordt door haar beste vriendin betrapt terwijl hij haar stalkt. In de hoofdrollen zien we Penn Badgley uit ‘Gossip Girl’ en Shay Mitchell uit ‘Pretty Little Liars’, twee acteurs uit twee van de meestbekeken tienerreeksen van het decennium. Toeval is dat niet: jongvolwassenen zijn een erg belangrijk publiek voor Netflix. Zij zorgden er immers voor dat niet het laatste seizoen van ‘House of Cards’ de meest gestreamde serie van het jaar werd, maar wel het tweede van het omstreden ‘13 Reasons Why’.

Dat is niet zo vreemd als het lijkt: adolescenten hebben meer vrije tijd en als zij massaal een serie verslinden en er online reclame voor maken, bezorgen ze Netflix nog meer abonnees. Het hoeft dus niet te verbazen dat ze op hun wenken worden bediend. Soms levert dat bagger op, maar er zijn gelukkig tal van series waar de ouders evenveel plezier aan beleven.