Het rockjaaroverzicht Ruben Block & Fenne Kuppens krijgen op hun gezicht

Ruben Block van Triggerfinger en Fenne Kuppens van Whispering Sons. In 2018 waren hun bands samen goed voor 106 optredens in veertien landen, één debuutplaat, één Lange Polle en twee afzonderlijke, tegen weer en wind uitgeruste definities van opwinding en adrenaline. Triggerfinger viert in februari zijn twintigste verjaardag, maar eerst blikken we nog één keer terug. Naar een muziekjaar vol afscheid, onzin, Willy Sommers en tranen in de ogen. De samenvatting eerst: ‘Ik heb opvallend vaak gedacht: goed bezig, België!’