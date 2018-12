Jan Mulder: Vanhaezebrouck moet het doen met een schamele 1,5 miljoen: respect'

Enkele uren later ontsloeg Manchester United trainer José Mourinho. Hij kreeg een premie van 25 miljoen mee. Collega Jürgen Klopp van Liverpool prees Mourinho de hemel in: ‘Een prijzenpakker, an outstanding manager. All my respect. Hij zal het nu niet gemakkelijk hebben. Maar zo zijn de zeden in onze wereld.’

De gedachten van Jürgen gingen ook even naar managers in de lagere klassen. Een collega die in de Championship ontslagen wordt, krijgt misschien 2 of 3 miljoen van de voorzitter en moet dan maar hopen dat een andere club iets in hem ziet. Ja, daar is het bestaan wreder dan in de Premiership.

Mourinho, bekend van de onverdraaglijk vulgaire wijze waarop hij de vrouwelijke arts van zijn vorige werkgever Chelsea in het openbaar schoffeerde en daarmee de interesse van Manchester United wekte, woonde negenhonderd dagen in een hotel in Manchester. Hij piekerde er niet over zich in de stad te vestigen om zich thuis te voelen. De club accepteerde die afstandelijke houding gedwee en Mourinho vloog, wanneer hij kon, naar zijn vrouw en kinderen in het veel gezelligere Londen. Dinsdag, bij het verlaten van het hotel, poseerde hij voor de laatste keer en in opperbeste stemming voor de persmuskieten en fotografen van de tabloids: ‘My friends, I feel fine.’ Hij stapte in een Jaguar F-PACE en op de achterbank besprak hij met zijn artdirector het plaatje voor de Facebookpagina: als Kerstman met een zak vol geld op de rug, bankbiljetten van 500 pond met het logo van Manchester United erop dwarrelend achter de arrenslee?

United betaalt ook nog steeds de maandelijkse aflossingen van 11 miljoen uit aan de ontslagen Louis van Gaal. Bovendien loopt het zesjarige contract van Louis’ voorganger David Moyes bij Manchester United door, afkoopsom onbekend. Daar komen nog de lucratieve overeenkomsten bij die Mourinho in zijn laatste uren als manager afsloot met enkele van de minst getalenteerde spelers om de club te pesten: Shaw, Fellaini, Dalot, Smalling. Torenhoge salarissen als weggegooid geld. Is allemaal mogelijk: de Amerikaanse eigenaar kent niks van de club en de sport die hij heeft gekocht om binnenkort met winst door te verkopen.

Als opvolger van Mourinho heeft de Amerikaan het oog laten vallen op Mauricio Pochettino, manager van Tottenham Hotspur met een doorlopend contract tot 2023. United zal een afkoopsom van 50 miljoen euro op tafel moeten leggen voor Pochettino, plus het salaris van om en nabij de 10 miljoen, plus zijn ingecalculeerde ontslagpremie van 20 à 30 miljoen mocht het fout gaan, een tegenslag waarmee je altijd rekening dient te houden, we zijn hier namelijk wel in de Premier League.

Ik begin steeds meer respect te krijgen voor de manier waarop Hein Vanhaezebrouck is omgegaan met zijn schamele 1,5 miljoen en vooral met de moeilijke werkomstandigheden bij Anderlecht. De club verraste hem met een assistent (Pär Zetterberg) waarom hij niet had gevraagd, met een arts van KV Oostende (Chris Goossens) in de kleedkamer om voorzitter Coucke op de hoogte te houden van de ontwikkelingen daar, en met een aankoopbeleid waarvan de ambitie niet afstraalde. De hoofdcoach gaf geen kik en ging onverdroten voort met jeugdige talenten een kans te geven.

Welke volgende halte zal Vanhaezebrouck kiezen? Feyenoord? Real Madrid? Maakt Hein kans? In de voetbalwereld is ontslag allang geen afgang meer. Ik zou Feyenoord nemen, een club die op de kleintjes moet passen en ook ten hoogste 1,5 miljoen aan ontslagpremie ter beschikking heeft.

Real Madrid, enkele jaren geleden geconfronteerd met een bedroevende episode onder Mourinho, deed José in de eerste uren na zijn triomfantelijke afgang in Manchester al een beginbod van 20 miljoen jaarsalaris. Bedenk zelf een leuke afkoopsom, als u wilt.