Het televisiejaar 2018 bood andermaal voor elk wat wils: programma’s beroerden, ontroerden, vulden een gapende leegte of hadden in enkele gevallen geen duidelijke bestaansreden. Maar altijd zat er wel íémand naar te kijken, en dus verdienen ze ook dit jaar dissectie door een deskundig panel van vermaarde televisiemakers: Karine Claassen, Jonas Geirnaert en Martin Heylen. ‘Het is goed dat iedereen dankzij sociale media nu een stem heeft, maar ik hoef ze daarom nog niet te horen.’