Humo's Pop Poll 2018: dit zijn de resultaten!

Ja, ook 2018 leverde een humuslaag waarop het prima gedijen was voor hufters en huilebalken, schurken en schobbejakken, flurken en fantasten. Maar genoeg over onze parlementaire democratie: net zo goed was het afgelopen jaar een blinkende portfolio van opwinding, schoonheid en troost. Wie waarin excelleerde, wat ontroering of onelegant schuddebuiken veroorzaakte en wat uw goedesmaaksensor tot alarmerende bliepjes deed overgaan: u vindt het hieronder samengevat in keurige lijstjes op basis van uw zeer gewaardeerde stemmen, voorzien van empathisch knikkend dan wel licht teleurgesteld commentaar van de redactie. Om in 2019 diep besloten in uw peperkoeken hartje mee te dragen: Humo’s Pop Poll-uitslagen!

Man van het jaar

1 Theo Francken 2 Eden Hazard 3 James Cooke 4 Charles Michel 5 Bart De Wever 6 Dries van Langenhove 7 Bart De Pauw 8 Donald Trump 9 Raoul Hedebouw 10 Stefaan Degand

Lubbeeks fijngevoeligste op (1), dus. We stellen voor dat hij samen met (4) en (5) gaat tafelen in ’t Fornuis. Tom Lenaerts doet de sleutel op de deur en roept ‘Los het op, boys!’ (9) organiseert ondertussen op de stoep een voedselbedeling voor de armen. Op (2) het godswonder dat ons tenminste één zomer lang de droeftoeters van de Wetstraat deed vergeten, en op (3) de prozacpil van de Evanna.

Vrouw van het jaar

1 Nina Derwael 2 Nafi Thiam 3 Angela Merkel 4 Angèle 5 Kat Kerkhofs 6 Mama 7 Bo van Spilbeeck 8 Theresa May 9 Frances Lefebure 10 Eva Mouton

Dank je wel, (1), voor het wegwerken van het turntrauma van de natie. En dank je wel, (2) om ook in 2018 zo argeloos briljant te lopen, te springen, te stoten en te werpen.Verder scoor je als vrouw vooral met een scheiding: de uit liquide middelen opgetrokken (5) van haar maaginhoud, (7) van haar piemel, (8) van Europa en (6) van uw papa – excuus dat u dat via deze weg moet vernemen, en néén, we zitten er voor niets tussen.

Lul (m/v) van het jaar

1 Theo Francken 2 Donald Trump 3 Bart De Wever 4 Dries Van Langenhove 5 Charles Michel 6 Kristof Calvo 7 Kris Peeters 8 Bart De Pauw 9 James Cooke 10 Tom Van Grieken

Neen, het was geen walk in the Maximiliaanpark voor (1), want hij moest afrekenen met die andere rechtstreeks uit het darmkanaal tweetende snoes (2). Het liefdeskind van Calimero en ­Machiavelli (3) is er uiteraard ook bij, en verder op (4) de beroemde grootafnemer van ebony porn, op (5) een Zweeds balletje en op (7) de man die de Antwerpenaar bijzonder op de zenuwen werkte met zijn aanhoudende ‘Kent u misschien de weg naar het stadhuis?’

Belgisch politicus/politica van het jaar

1 Theo Francken 2 Raoul Hedebouw 3 Bart De Wever 4 Kristof Calvo 5 Meyrem Almaci 6 Charles Michel 7 Tom Van Grieken 8 Sven Gatz 9 Zuhal Demir 10 Bart Somers

Ongezien: uw Politicus van het Jaar is deze keer een slecht geschoren werkloze. Uw (1) mag zich opnieuw in 280 tekens op de borst roffelen: hij volgt zichzelf op in dit lijstje. Uw (2) komt per bakfiets van het andere eind van het politieke spectrum aanfietsen, en (3) en (4) spelen een spelletje haasje-over. Blauw-blauw-blauw op (6), (8) en (10), maar ook dit jaar weer geen enkele sos die in de gratie kwam.

Sportfiguur van het jaar

1 Nina Derwael 2 Nafi Thiam 3 Eden Hazard 4 Dries Mertens 5 Remco Evenepoel 6 Thibaut Courtois 7 Kevin De Bruyne 8 Romelu Lukaku 9 Koen Naert 10 Wout Van Aert

Beste acteur (nationaal)

1 Matteo Simoni 2 Jan Decleir 3 Matthias Schoenaerts 4 Koen De Bouw 5 Rik Verheye 6 Frank Focketyn 7 Wim Willaert 8 Victor Polster 9 Jeroen Perceval 10 Dirk Van Dijck

En dan moeten de drie nieuwe series, vijf films en – kan ook een gerucht zijn – naakte Jan Fabre-­choreografie waarin hij de hoofdrol vertolkt nog uitkomen: Matteo Simoni prijkt opnieuw op één. Al mogen we de ouwe Decleir (van 4 naar 2) zeker nog niet afschrijven: grommende grootvaders, dronken achternonkels en zich per stoomboot verplaatsende heilige mannen vertolken kan hij als geen ander.

Beste actrice nationaal

1 Lynn Van Royen 2 Barbara Sarafian 3 Veerle Baetens 4 Sien Eggers 5 Ella Leyers 6 Maaike Cafmeyer 7 Charlotte Vandermeersch 8 Nathalie Meskens 9 Marie Vinck 10 Natali Broods

Veerle Baetens maakt – in afwachting van een spectaculaire comeback, nemen wij aan – de troon vrij voor Lynn Van Royen, een acteerdiva die ook bestsellers kan schrijven en galerieën runnen. Nathalie Meskens tuimelt van (3) naar (8), omdat ze in plaats van op de sympathieke girl next door steeds meer op een potentieel gevaarlijke cage fighter begint te lijken. Marie Vinck betaalt haar slappe naaktscènes in ‘13 geboden’ met een negende plaats.

Beste acteur (internationaal)

1 Benedict Cumberbatch 2 Ryan Gosling 3 Leonardo DiCaprio 4 Johnny Depp 5 Morgan Freeman 6 Tom Hanks 7 Timothée Chalamet 8 Rami Malek 9 Nicolas Cage 10 Tom Cruise

Is het zijn ondoorgrondelijke lachje? Zijn perfecte imitatie van Chewbacca in ‘The Graham Norton Show’? Zijn geinige vertolking als Doctor Strange? Benedict Cumberbatch springt hoe dan ook van (10) naar (1), tot grote frustratie van Ryan Gosling, die ondanks een topprestatie in ‘First Man’ voor het tweede jaar op rij op (2) strandt. Kevin Spacey, vorig jaar nog op (5), sodemietert roemloos uit de top 10.

Beste actrice (internationaal)

1 Emma Watson 2 Jennifer Lawrence 3 Emma Stone 4 Scarlett Johansson 5 Margot Robbie 6 Frances McDormand 7 Meryl Streep 8 Natalie Portman 9 Anne Hathaway 10 Lady Gaga

Straf: hoewel ze in 2018 in geen enkele bioscooprelease te zien was, prijkt Hermelien net als vorig jaar op (1) – haar twee jaar oude dansje met het Beest in ‘Beauty and the Beast’ zindert nog steeds na. En voor de rest is het u niet ontgaan dat Lady Gaga, nieuw op (10), in ‘A Star Is Born’ een dijk van een acteerprestatie neerzet. En het meisje kan nog zingen ook!

Beste boek

1 Herman Brusselmans - Achter een struik 2 Stephen Fry - Mythos 3 Griet Op de Beeck – Gezien de feiten 4 Haruki Murakami - De moord op Commendatore 5 Tommy Wieringa - De heilige Rita 6 Oscar van den Boogaard - Kindsoldaat 7 Serge Simonart - Klaproos 8 Elke Geurts - Ik nog wel van jou 9 Arnon Grunberg - Goede mannen 10 Peter Verhelst - Voor het vergeten

Eerder nog breekt de dag aan waarop wij in De Morgen een swingende zin lezen dan die waarop (1) in deze categorie van z’n podiumpje kukelt. Wie zal De Grote Volksschrijver ter viering van zijn miljoenmiljardste medaille uitkiezen voor een flinke portie plietse-pletse achter zijn struik?

Beste tekenaar

1 Jeroom 2 Laura Janssens 3 Eva Mouton 4 Kamagurka 5 Lectrr 6 Marec 7 Chrostin 8 Tom Borremans 9 Herr Seele 10 Erik Meynen

Alweer een afgetekende overwinning van Humo’s huistekenaar (1), die op plaatsen (4) en (9) twee collega’s ziet prijken. De vorige zilveren medaille zakt terug naar (8), wellicht door het hardnekkige gerucht dat die hele Michiel nu ook weer niet zó moeilijk om te tekenen zou zijn. Zijn plaats wordt ingenomen door vrouwelijk talent, dat meteen ook tekent voor plaatsen (3) en (7). Potloodventen: niet langer een uitsluitend mannelijk tijdverdrijf. Blij toe!

Wie heeft u het meest doen lachen?

1 Average Rob 2 De woordvoerder (De ideale wereld) 3 Temptation Island 4 Sociaal Incapabele Michiel 5 Jeroom 6 Jonas Geirnaert 7 James Cooke 8 Philippe Geubels 9 Wim Helsen 10 Donald Trump

Qua bandeloos Fristi slurpen, zich een tenniselleboog sjorren met Belle Perez in gedachten en de worteltenen in het nieuwste model Crocs wringen heeft (4) alles geleerd van ­Humo’s hoogsteigen (1). En hadden wij maar het talent van (2): het type dat, als zijn vriendin zijn browser history onder ogen krijgt, haar ervan kan overtuigen dat de hond van de buren graag een granny ziet copuleren.

Beste tv-programma (Vlaamse zenders)

1 De mol (VIER) 2 De ideale wereld (Canvas) 3 Down the road (Eén) 4 De slimste mens ter wereld (VIER) 5 Taboe (Eén) 6 Gevoel voor tumor (Eén) 7 Die huis (Eén) 8 Team Scheire (Canvas) 9 Andere 10 Hotel Römantiek (VIER)

Types die uw overbuur, neef, grootmoeder of – beware ons – collega hadden kunnen zijn die ver van huis doen alsof ze met de scouts op kamp zijn, u krijgt er kennelijk maar niet genoeg van. Verder opvallend veel programma’s ((3), (5), (6), en (8)) rond mensen met een fysieke of mentale beperking. Wat zegt dat over u? Of over de mensheid in het algemeen?

Beste tv-programma (andere zenders)

1 The Graham Norton Show (BBC) 2 De Wereld Draait Door (NPO) 3 Match of the day (BBC) 4 Bodyguard (BBC) 5 Louis Theroux’ Altered States (BBC) 6 Zondag met Lubach (NPO) 7 Master Chef (BBC) 8 De luizenmoeder (NPO) 9 Zomergasten (VPRO) 10 Dynasties (BBC)

Waarvoor wilt u de vaderlandse zenders nog ontrouw zijn: de lichte (1), medium-lichte (2) en toch wel zéér langdradige talkshow (9), apen die verveeld aan hun kont krabben (10) en gezwam over voetbal zónder Frank Raes of Karl ­Vannieuwkerke als ceremoniemeesters (3). Verder bleef u niet ongevoelig voor buitenlandse hypes (4) en (8) en genoot u van de voortreffelijke Louis Theroux. Cheers to you, sir!

Bekwaamste tv-figuur

1 James Cooke 2 Jan-Jaap Van der Wal 3 Dieter Coppens 4 Erik Van Looy 5 Gert Verhulst 6 Jonas Geinaert 7 Frances Lefebure 8 Eric Goens 9 Otto-Jan Ham 10 Danira Boukhriss Terkessidis

Een multigetalenteerde, polyvalente en onvermoeibare duizendpoot die kan diepte-­interviewen als geen ander (en daarvoor niet eens naar Zuid-Afrika moet), in gevatte humor getuigt van een fijnbesnaarde intelligentie, en die ook kan zingen, dansen en het op komische wijze in Keulen horen donderen: stond er ooit íémand terechter op het speciaal voor de gelegenheid met glitters beplakte hoogste schavot? We kunnen het ons niet voorstellen!

Bekwaamste radiofiguur

1 Eva De Roo 2 Linde Merckpoel 3 Julie Van den Steen 4 Gunther D 5 Peter Van De Veire 6 Peter Vandenbempt 7 Siska Schoeters 8 Michèle Cuvelier 9 Ayco Duyster 10 Xavier Taveirne

Eva en Linde doen andermaal haasje-over, maar dat was natuurlijk vóór uw favoriete radio­redhead besloot om een week haar mond te houden. De toekomstige koningin van StuBru (8) glijdt elegant de top 10 binnen in het zog van kersverse Madam (7). Maar wat heeft Jan Hautekiet u misdaan? Zelden werd door Radio 1 iemand met meer egards richting pensioen begeleid, maar hier is Zijne Grafstemheid nergens te bespeuren. Netjes!

Beste radioprogramma

1 De grote Peter Van de Veire ochtendshow 2 Music for Life (Stubru) 3 De afrekening (Stubru) 4 Linde staat op (Stubru) 5 Eva De Roo (Stubru) 6 Sam‚ Heidi en Wim (Q-Music) 7 Switch (Stubru) 8 De ochtend (Radio1) 9 Generation M (MNM) 10 Ayco (Radio1)

StuBru overheerst, maar het goud gaat wél mooi naar Peter Van de Veire, die ook zegeviert in de strijd om uw onfrisse ochtendgeeuw. Sinds we weten dat de gevierde radiomaker na zijn programma steevast langdurig ‘een bruine trui gaat breien’, kunnen we ons alleen maar afvragen: hoe zou Peter klinken als hij vóóraf uitgebreid het beste van zichzelf zou geven op de porseleinen troon?

Beste zanger (nationaal)

1 Tourist LeMC 2 Tamino 3 Bart Peeters 4 Zwangere Guy 5 Roméo Elvis 6 Lost Frequencies 7 Milo Meskens 8 Wannes Cappelle 9 Jasper Steverlinck 10 Max Colombie

Wie had gedacht dat (2) hier met de vingers in de neus zou winnen, had duidelijk niet gerekend op de sterke nieuwe plaat van (1), die hem met een betrekkelijk ruime voorsprong de overwinning schonk. Al de rest was peloton, ook al is (3) immer populair, blijven (4) en (5) het prachtig doen en vinden wij de teksten van (8) nog altijd vrie skwunne zonder er een woord van te begrijpen.

Beste zangeres (nationaal)

1 Angèle 2 Coely 3 Emma Bale 4 Natalia 5 Selah Sue 6 Trixie Whitley 7 Eva De Roovere 8 Lara Chedraoui 9 Isolde Lasoen 10 Axelle Red

Angèle, Angèle, Angèle: als iemand 2018 op haar buik heeft geschreven, dan zij wel. Ze haalde in deze categorie meer stemmen dan Nina Derwael in de hare én dan Kris Peeters in heel Antwerpen. De rest van het podium heeft ook niet te klagen: Coely mag zich verdienstelijk tweede noemen, maar (3) moet wel oppassen of Alex Callier plukt haar weg en stopt haar in zijn hobbygroepje.

Beste zanger (internationaal)

1 Ed Sheeran 2 Nick Cave 3 Kendrick Lamar 4 Anderson .Paak 5 Rag‘n'Bone Man 6 Sam Smith 7 Eminem 8 Eddie Vedder 9 Alex Turner 10 Bruce Springsteen

Over pakweg (8), (9) en (10) geen klachten. Maar de wiskunde leert ons dat u Ed Sheeran nét niet beter vindt dan Nick Cave, Kendrick Lamar en Anderson .Paak samen, en dat u Yungblud (11) verkiest boven Sir Paul McCartney (12): wie bént u eigenlijk? Eén ding is zeker: als u zoveel glühwein hebt gedronken dat u de gevulde kalkoen de chachacha ziet dansen op de feestdis, dan is het tijd om ermee te kappen.

Beste zangeres (internationaal)

1 Dua Lipa 2 Adèle 3 Florence Welch 4 Ariana Grande 5 Beyonce 6 P!NK 7 Lady Gaga 8 Cardi B 9 Lana Del Rey 10 PJ Harvey

Dua Lipa had aan één zoen genoeg om de concurrentie te verpletteren: ze was overal en eindigt op (1), terwijl Adele nergens was en toch (2) werd. (3) bracht een nieuwe plaat uit, (4) verkocht het Sport­paleis uit, (5) plunderde het Louvre en (6) is headliner op Rock Werchter.

Beste groep (nationaal)

1 Bazart 2 Equal Idiots 3 Stikstof 4 Hooverphonic 5 blackwave. 6 Het zesde metaal 7 Black Box Revelation 8 ‘t Hof van Commerce 9 Triggerfinger 10 Balthazar

In eigen land is er bling voor (3), (5) en (8). (1) heeft Kevin van ‘Down the Road’ als trouwe fan, en met die jongen zullen wij het nooit oneens zijn, dus u komt ermee weg. (2), (7) en (9) vertegenwoordigen zwaarder metaal, al is er natuurlijk altijd nog (6). En het is fijn om te zien dat u met (4) ook de jeugd een kans blijft geven.

Wie wilt u het liefst uit de kleren zien gaan?

1 Matteo Simoni 2 Danira Boukhriss Terkessidis 3 Olga Leyers 4 Frances Lefebure 5 Eva de Roo 6 Niemand 7 Maggie De Block 8 Natalie Meskens 9 Matthias Schoenaerts 10 Victor Verhulst

Nog even geduld: u kunt het kroonjuweel van (1) binnenkort vast weer bewonderen in het tweede seizoen van ‘Callboys’. Uw vorige lustobject valt terug naar plaats (2), terwijl (3) het vier plaatsen beter doet dan vorig jaar, en zo’n 957 plaatsen beter dan haar vader. Uw verkiezing van (4) toont dat u nog wel een ideetje hebt om Belgium weer great te maken, en op (10) verwelkomen we een ravissante nieuwkomer: concurrentie uit eigen huis voor (5).

Beste serie (nationaal)

1 Gevoel voor tumor (Eén) 2 Professor T (Eén) 3 De dag (Play More - VIER) 4 Salamander (Eén) 5 Gent-West (Eén) 6 13 geboden (VTM) 7 Thuis (Eén) 8 Familie (VTM) 9 De zonen van Van As (VTM) 10 De infiltrant (VTM)

Humor en kanker, het blijft een delicate combinatie. Wij zijn bijvoorbeeld onlangs nog hardhandig uit de afdeling oncologie van een groot ziekenhuis gezet. En we hadden ons cliniclownkostuum aangetrokken! (1) deed het op een manier die u wel op prijs wist te stellen. Verder doet het blote gat van Dirk Van Dijck (6) het nipt slechter dan het functionele lesbische naakt in (5).

Beste film

1 Niet Schieten 2 Three Billboards Outside Ebbing‚ Missouri 3 Girl 4 Avengers: Infinity War 5 Patser 6 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 7 Bohemian Rhapsody 8 Call Me by Your Name 9 Beautiful Boy 10 BlacKkKlansman

2018 was een absoluut topjaar voor de Vlaamse filmerij. Op (1): de beste film van Stijn Coninx sinds ‘Daens’. Op (3): het magistrale regiedebuut van natuurtalent Lukas Dhont. Op (5): een Antwerps misdaaddrama met de schwung en het rock-’n-rollgehalte van ‘Goodfellas’. En op (9): het zielsaangrijpende Hollywooddebuut van Felix van Groeningen.

Beste serie (internationaal)

1 The Handmaid’s Tale 2 Stranger Things 3 13 Reasons Why 4 Narcos 5 The Walking Dead 6 Westworld 7 House of Cards 8 Bojack Horseman 9 Bodyguard 10 La casa de papel

Daenerys nam een sabbatical, zodat de beste serie van het jaar en de ongenadigste moker in de maag even ongehinderd als volkomen terecht op één kan staan. Als daar maar geen afgesneden pink van komt! Verder knap dat 165 mensen als robotten (6) hebben uitgezeten, ook al viel er aan de plot geen gebenedijd touw vast te knopen. Vaststelling: van de her en der voorspelde teloorgang van Netflix, met zeven titels in de top 10, is niets te merken.

Beste cd (nationaal)

1 Tourist LeMC – We begrijpen mekaar 2 Angèle – Brol 3 Bazart – 2 4 Black Box Revelation – Tattooed Smiles 5 Tamino – Amir 6 Stikstof - Overlast 7 Hooverphonic – Looking for Stars 8 Milo Meskens – Contrast 9 Arsenal – In the Rush of Shaking Shoulders 10 Whispering Sons – Image

Angèle had dubbel zoveel voorkeurstemmen als Tourist LeMC, maar toch gaat die laatste in deze categorie met de gouden plak aan de haal. (3) heeft in dit blad 4 sterren gekregen voor ‘2’. Volgen nog: de meest melodieuze plaat van (4), betoverende singer-songwriter­klanken (5) en pisnijdige grootstadshiphop (6).

Beste cd (internationaal)

1 Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino 2 Imagine Dragons – Origins 3 Florence + The Machine – High as Hope 4 Post Malone – Beerbongs & bentleys 5 Editors - Violence 6 Snow Patrol - Wildness 7 Drake – Scorpion 8 Muse – Simulation Theory 9 Kanye West – Ye 10 Marianne Faithfull – Negative Capability

(2), (4), (5), (7), (8) en (9) scoorden in uw lijfblad minder dan drie sterren, maar belanden nu wél in uw top 10. (1) was een lastige bevalling, maar intrigeerde en bleef na de eerste beluistering interessanter worden, terwijl (10) – vijf sterren! – in het rijtje van Bowies ‘Blackstar’ en Cohens ‘You Want It Darker’ mag.