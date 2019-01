De ongewenste intimiteiten, de relatiebreuken, de geslachtsveranderingen: 2019 voor u voorspeld!

25 januari

Aster Nzeyimana en Lize Feryn laten via Instagram weten dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. ‘We hebben samen zoveel feestjes, premières en festivals afgeschuimd dat we wat zijn uitgekeken op elkaar,’ schrijft Lize in een emotionele boodschap op Instagram. ‘Misschien hadden we af en toe toch beter een feestje overgeslagen. Ik hoop ook dat onze breuk niet voor problemen zorgt in het vriendenclubje van Kobe Ilsen. Dat zou namelijk wel héél jammer zijn.’

3 februari

Anderhalf jaar na Bo Van Spilbeeck is Ben Crabbé de tweede BV die zich als transgender out. De aankondiging van Ben, die zich voortaan Bé laat noemen, is zelfs voor zijn vrienden en collega’s een totale verrassing. ‘Ben liep op de redactie weleens op hoge hakken rond,’ aldus een medewerker van ‘Blokken’, ‘maar daar hadden we nooit iets achter gezocht. Wij dachten gewoon dat hij dat deed om wat groter te lijken.’ Net als Bo Van Spilbeeck gaat Bé voor een volledige transitie en is ze van plan haar tv-werk gewoon voort te zetten.

29 maart

De brexit is een feit: het Verenigd Koninkrijk verlaat officieel de Europese Unie. Er breekt geen opstand uit. De fabrieken blijven draaien, er is geen tekort aan voedsel of andere producten. De treinen blijven rijden, ook onder het Kanaal, en cricket-, rugby-, voetbal- en andere sportwedstrijden gaan gewoon door zoals gepland. Er zijn ook geen problemen aan de grens met Noord-Ierland. Zowel in Engeland als in Europa vragen politici en EU-ambtenaren zich af waar ze zich al die jaren zo druk over hebben zitten maken.

12 april

Aster Nzeyimana laat via Twitter weten dat hij en Lize Feryn weer samen zijn. ‘Alleen naar al die party’s en premières gaan was eigenlijk toch maar niks. Lize en ik hebben nu afgesproken om elkaar door de week zo weinig mogelijk te zien. Dan zou het normaal gezien moeten lukken,’ schrijft het sportanker.

19 mei

Paul Jambers wordt met spoed in het ziekenhuis opgenomen. De gevierde televisiemaker blijkt ernstig ondervoed. Een jarenlang dieet van noten, zaden, bessen en groentezalfjes heeft volgens de dokters zijn tol geëist. Het zich jarenlang ontzeggen van frieten, hamburgers, pudding, chips en ander lekkers blijkt ook onherstelbare mentale schade te hebben aangericht. Of het nog ooit goed komt met Paul, durven de dokters niet te zeggen.

23 mei

Bé Crabbé, die voortaan een rosse krullenpruik draagt en haar eerste hormoonkuur achter de rug heeft, besluit toch te stoppen als presentatrice van ‘Blokken’. ‘Ik vind het nog altijd een leuk programma,’ legt Bé haar beslissing uit, ‘maar de grapjes die ik verondersteld word te maken, vind ik veel te grof, te plat en vaak ook ronduit seksistisch. Ik krijg ze echt niet meer uit mijn mond. Ik snap ook totaal niet wat ik daar vroeger zo grappig aan vond.’ Bé zal voortaan achter de schermen werken, al sluit ze een terugkeer met een talkshow of ‘iets over lifestyle’ niet uit.

22 juni

De VRT kondigt aan dat Bart De Pauw de nieuwe presentator van ‘Blokken’ wordt. ‘Barts volkse en speelse gevoel voor humor sluit perfect aan bij de stijl die Bé Crabbé altijd heeft gehanteerd toen ze nog Ben heette,’ motiveert de VRT de beslissing.

2 juli

Na een korte maar hevige protestcampagne onder leiding van Janine Bischops en Leah Thys – waarbij de top van de omroep onder andere met tienduizenden ‘flirterige’ sms’jes wordt bestookt – ziet de VRT af van het voornemen Bé Crabbé door Bart De Pauw te vervangen.

16 juli

Strafpleiter Hans Rieder viert in Gent met een groot feest zijn duizendste procedurefout. De politie komt ter plekke na een klacht wegens geluidsoverlast, maar Rieder ontsnapt aan een boete, omdat hij in het proces-verbaal dat werd opgemaakt een procedurefout heeft gevonden. Of hij die ook met een feest zal vieren, wil hij niet kwijt.

22 juli

Een groot deel van Europa, en ook ons land, wordt getroffen door een heuse koudegolf. Overdag vriest het tot 5 graden onder nul, en de nachten zijn nog een pak kouder. ‘We wisten wel dat het klimaat compleet op hol was geslagen,’ zegt weerman Frank Deboosere, ‘maar het is kennelijk nog erger dan we dachten.’

27 juli

Eén dag voor in Nederland voor het eerst in meer dan twintig jaar nog eens een Elfstedentocht zou worden gehouden, zet plots de dooi in. Bij de meeste schaatsers valt de teleurstelling wel mee, ‘omdat een Elfstedentocht in juli toch maar raar geweest zou zijn’.

28 augustus

Na de roemloze uitschakeling van de Red Lions in de eerste ronde op het EK hockey in Antwerpen lopen overal te lande de hockeyclubs leeg. Veel mensen hadden er al lang spijt van dat ze na de Belgische overwinning op het WK in 2018 lid van een hockeyclub waren geworden. ‘Ik wist totaal niet dat het eigenlijk een ongelofelijk domme en vervelende snobsport is,’ verwoordt één opgeluchte ex-hockeyer het. ‘En je krijgt er ook enorme rugpijn van. Ik snap niet hoe ik me zo heb laten vangen.’

10 september

De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond zegt in een persbericht dat het veldrijden als officiële sport wordt stopgezet. ‘We zien er het nut echt niet meer van in,’ zegt een woordvoerder van de KBWB. ‘Mathieu van der Poel wint alle wedstrijden, zodat er van spanning geen sprake is. En laten we elkaar vooral geen blaasjes verkopen: het publiek komt alleen maar om zich zo snel mogelijk het lazarus te zuipen. Behalve in ons land lag er ook niemand echt wakker van de sport.’

11 september

De organisatoren van cyclocrossen laten weten dat ze ondanks de beslissing van de KBWB gewoon doorgaan: het sportieve gedeelte zal voortaan bestaan uit snelheidswedstrijden met bierfietsen, modderworstelen (hoofdzakelijk dames) en outdoor beer pong. De deelnemers aan de diverse wedstrijden leggen tussen de matchen door in een gezapig tempo rondjes af langs het parcours, zodat de toeschouwers hen kunnen bespugen en bier naar hun hoofd kunnen gooien.

16 september

Na de tegenvallende prestaties van de Rode Duivels, de Red Lions en de Red Giants kan ons land nog eens juichen: het nationale team gaat met de zege lopen op het WK krulbollen. In het hele land breekt een volksfeest los, en de Red Curls krijgen een feestelijk onthaal op een bomvolle Grote Markt in Brussel. Krulbolclubs kunnen de nieuwe inschrijvingen amper bijhouden.

29 september

CEO Tim Cook stelt op het jaarlijkse evenement van Apple de opvolger van de iPhone Xs voor. Het nieuwe model is volledig identiek aan de vorige versie, maar kost wel dubbel zoveel. Hij krijgt een staande ovatie van tien minuten.

10 oktober

Op VIER gaat het zeventiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ van start. De populaire quiz pakt uit met een verrassend nieuw concept: voortaan laten de kandidaten zich vier uur lang (het programma is twee uurtjes langer geworden) bespotten door een jurykwartet, af en toe onderbroken door een minutenlange lachbui van Erik Van Looy. Quizvragen worden er niet meer gesteld. De kandidaat die aan het eind van de avond het langst zijn adem kan inhouden, mag de volgende aflevering terugkomen.

12 oktober

De nieuwe iPhone Xs blijkt een enorm succes. Aan Apple-stores overal ter wereld staan lange rijen fans aan te schuiven, en hier en daar zijn er zelfs kleine opstootjes. Tim Cook kondigt aan dat er ook nog een MacBook en een Apple Watch op komst zijn die geen nieuwe functies of verbeteringen bevatten, en drie keer duurder zullen zijn dan de vorige versie. Op Wall Street gaat het Apple-aandeel door het dak.

1 november

De kijkcijfers van ‘De slimste mens’ zijn hoger dan ooit.

12 december

Tijdens de halve finale van ‘The Voice Senior’ krijgt één van de deelnemers midden in zijn optreden een hartaanval. Enkele andere kandidaten én jurylid Walter Grootaers zijn zo geschrokken dat ze óók een hartinfarct krijgen. Dat is er te veel aan voor enkele mensen in het publiek, die eveneens door een hartaanval worden getroffen. VTM laat na de uitzending weten dat er voor de finale voldoende mugs en defibrillatoren klaar zullen staan. En dat Walter Grootaers vanaf zijn ziekbed en onder toezicht van zijn dokters zal jureren.

19 december

Music for Life begint. Na haar opmerkelijke actie vorig jaar – ze heeft toen een week niet gesproken – zal Linde Merckpoel dit keer een hele week non-stop proberen te huilen. ‘Zou probleemloos moeten lukken,’ zegt Linde, die al aan het huilen is nog vóór ze eraan is begonnen.

24 december

Teleurstelling bij de apotheose van Music for Life: de actie haalt nog geen half miljoen euro op, 16 en een half miljoen minder dan in 2018. ‘Afgaande op wat wij van de vele vrijwilligers horen, vinden de mensen dat zij vorig jaar meer dan genoeg hebben gegeven,’ analyseert een zwaar ontgoochelde Eva De Roo. Bij StuBru is te horen dat men zich grondig over het concept zal beraden.

30 december

Linde Merckpoels ogen doen nog altijd pijn.