Deze man onthulde de vervuiling van Suez en ArcelorMittal. Zijn leven is nu een puinhoop

Hij filmde het met zijn smartphone, zette het op Facebook en bracht zo ArcelorMittal en Suez zwaar in verlegenheid. Hoewel ArcelorMittal afgelopen jaar werd veroordeeld, werd de klokkenluider zelf het grootste slachtoffer van zijn actie.

Karim Ben Ali (37) werkte met een tijdelijk contract als vrachtwagenchauffeur voor Suez, een bedrijf dat afval verwerkt. Hij vervoerde gevaarlijke chemische stoffen van de naburige fabriek van ArcelorMittal.

Karim Ben Ali «Ik had geen opleiding gekregen voor het transport en de behandeling van gevaarlijke stoffen. Voor hen was het wellicht goedkoper en zoals zovelen wilde ik werken. Eind 2016 kreeg ik de vraag om chemische stoffen te dumpen op een stortplaats bij een natuurgebied in Marspich. Dan konden ze kosten van de behandeling in een gespecialiseerd centrum uitsparen.»