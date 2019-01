De 7 Hoofdzonden volgens Lynn Van Royen: 'Die seksuele voorlichting was vooral zeer verwarrend: 'Hoezo, dát moet dáárin?''

'De woede van boze mensen counteren met extreme liefheid is één van mijn favoriete bezigheden. Daarvan raken ze compleet in de war'

HUMO Proficiat! In Humo’s Pop Poll 2018 ben jij uitgeroepen tot beste actrice.

Lynn Van Royen «Beste actrice, ik? Unk! Zo leuk! Dank u, Humo-lezers! Mijn ochtend kan alvast niet meer stuk (lacht).»

HUMO Het was een nek-aan-nekrace met Barbara Sarafian, die jou vorig jaar uit ‘De slimste mens ter wereld’ heeft gekegeld. Een mooie revanche, want wat is nu belangrijker: de beste quizzer zijn of de beste actrice?

Van Royen «Barbara was tweede? Nog zotter! Maar een revanche is het niet, ik vond het niet erg om er in ‘De slimste mens’ uit te vliegen (lacht).»

HOOGMOED

HUMO Je won ook de Gouden Nymf voor beste actrice op het televisiefestival van Monte Carlo. Denk je dan geen milliseconde: Lynn, je bent de beste?