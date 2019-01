A.F.Th. van der Heijden over Tonio, crashdiëten, erotiek, jaloezie en zijn nieuwe roman 'Mooi doodliggen'

Adri van der Heijden begint met een excuus. Hij heeft slecht geslapen vanwege pijn in zijn rug en dat weerhield hem ervan zich voor het vraaggesprek netjes aan te kleden. Vandaar dat hij zich nu hult in zijn schrijfuniform: een joggingbroek, gympen en een wijd shirt. ‘‘Een A.F.Th.-tje’, zo noemt Paula van der Oest die outfit sinds ze de verfilming van ‘Tonio’ regisseerde,’ vertelt Van der Heijden – die graag getutoyeerd wordt – vanachter de tafel in de bibliotheek van zijn statige huis in Amsterdam-Zuid. ‘Dus ik heb mijn eigen kledinglijn, hoe vind je dat?’

Niet veel later volgt er nog een excuus als hij zich naar zijn cd-installatie beweegt om de muziek uit te zetten, wat dankzij zijn uitbundige postuur niet helemaal als een hinde gaat. ‘Sorry voor de krakkemikkige verplaatsing.’