De wereld begrijpen door bingewatchen: wat u van 'Game of Thrones' en 'House of Cards' kunt leren over de wereld

'Geen enkele scenarioschrijver zou een karakter als Donald Trump verzinnen: hij is te ongeloofwaardig'

Volgens de Franse econoom Daniel Cohen heeft de televisieserie ‘Dallas’ in de jaren 80 bijgedragen aan de daling van het geboortecijfer in ontwikkelingslanden. Kijkers in de derde wereld vergaapten zich aan de levensstijl, de auto’s en de huizen van de familie Ewing en wilden zich maar wat graag spiegelen aan een gezin naar Westers model. De West-Duitse krimi ‘Derrick’ had een soortgelijk effect op kijkers aan de andere kant van de Muur. Oost-Duitsers keken niet naar het moordverhaaltje, maar naar de luxueuze levensstijl van de bourgeoisie in München.

Er is veel veranderd sinds ‘Dallas’ en ‘Derrick’, meent de Franse politicoloog Dominique Moïsi. Tv-series zijn populairder en beter gemaakt dan ooit, maar ze brengen een heel andere boodschap over het leven in het Westen; een boodschap van angst, geweld, verraad, onveiligheid en onzekerheid. Maar wanhopen doet Moïsi niet, zijn werk staat in het teken van de hoop. Hij is de zoon van Jules Moïsi, nummer 159721 in Auschwitz, over wie hij ooit gezegd heeft: ‘Hij overleefde angst en vernedering om mij hoop te leren koesteren.’