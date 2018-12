Emily Blunt: 'Mary Poppins brengt hoop in deze barre tijden'

Gelukkig gaf Julie Andrews, die het kordate kindermeisje speelde in het origineel uit 1964, al snel haar zegen. ‘Je hoeft niet verder te zoeken,’ zei ze tegen regisseur Rob Marshall, toen hij Blunts naam noemde als haar mogelijke opvolgster. Emily Blunt moet blozen bij al die complimenten.

Emily Blunt «Het was goed voor mijn zelfvertrouwen, dat is zeker. Maar het legt ook meteen druk op je. Je moet die verwachtingen wel waarmaken. Onbewust denk je aan hoe die film met Julie Andrews in de geheugens van de mensen staat gegrift. Voor velen is het zelfs de eerste film die ze ooit hebben gezien. En dan die liedjes. Die zijn nog steeds heel aanstekelijk. De grootste fout die ik had kunnen maken, was om te proberen Andrews te imiteren. Dat is zinloos. Daarom heb ik pas na de opnames van ‘Mary Poppins Returns’ de eerste film opnieuw bekeken.»

- Vond je een vervolg op ‘Mary Poppins’ na ruim een halve eeuw eigenlijk wel een goed idee? De originele film wordt nog regelmatig op tv uitgezonden.

Blunt «Ik denk dat Mary Poppins een personage is dat veel mensen graag willen terugzien. Bovendien hebben wij het verhaal een naar mijn idee logisch vervolg gegeven. Het speelt zich af in een periode waarin mensen moeite hebben het hoofd boven water te houden. Het gezin Banks, waar Mary weer aanklopt, dreigt zijn woning te verliezen. In deze barre tijden is het mooi om te zien dat iemand als Mary Poppins het gezin een helpende hand reikt. Onze film bevat een positieve boodschap die de mensen vandaag de dag goed kunnen gebruiken.»

- Rest de vraag: wie is Mary Poppins eigenlijk? Waar komt ze vandaan? Is zij een beschermengel?

Blunt (lacht) «Ik vind dat ze een mysterie moet blijven. Ze brengt magie in de levens van mensen. Misschien woont ze wel op een wolk en wacht ze het goeie moment af om het gezin Banks te helpen. Of misschien bestaat zij alleen maar in de fantasie van de kinderen. Wie weet? Feit is dat veel mensen graag een Mary Poppins in hun leven zouden hebben.»

‘Mary Poppins Returns’ loopt nu in de zalen.