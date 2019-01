Oogjes dicht en snaveltjes toe: dankzij onze tips bent u nooit meer moe!

Publicist Léonard Anthony gaat in zijn boek ‘Moe’ op zoek naar oplossingen. Begin met siësta’s, lees zijn antivermoeidheidtips, haal de Kamasutra uit het nachtkastje en maak van 2019 een jaar zonder wallen.

HUMO In uw boek spreekt u over gezonde en ongezonde vermoeidheid. Wat is het verschil?

LÉONARD ANTHONY «Je kunt moe zijn omdat je bent gaan joggen, omdat je een interessant project op het werk hebt afgerond of omdat je net hebt gevreeën met je lief. Dat is vermoeidheid die na een kwartier of een paar uur rusten verdwijnt. Ongezonde vermoeidheid daarentegen dragen we mee tijdens onze alledaagse bezigheden: vermoeidheid bij het opstaan, dodelijke verveling op kantoor, oververmoeidheid omdat we 24 uur per dag online zijn, moedeloosheid door een overvloed aan sociale verplichtingen of door een moeizame zoektocht naar een soulmate... De lijst is eindeloos.»