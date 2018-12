James Cooke, bekwaamste tv-figuur in Humo's Pop Poll 2018: 'Ik speel niet dat ik degene ben die niets weet. Dat is echt zo'

Publiekslieveling James Cooke (34) is niet meer te stuiten sinds Gert Verhulst hem carte blanche gaf in ‘Gert Late Night’, zelfs al had hij nauwelijks ervaring met interviewen. De voltallige jury van ‘Dancing with the Stars’ heeft hem tot onbetwiste winnaar geknuffeld, en nu hebben de Humo-lezers hem in Humo’s Pop Poll tot bekwaamste tv-figuur uitgeroepen. Maar James Cooke is vooral een meester in de kunst van het altijd en overal zichzelf zijn. ‘Eigenlijk zou mijn vriend de hele tijd naast me moeten staan: hij weet als geen ander wanneer hij ‘Stop!’ moet roepen.’