'Na de eerste overval werd het steeds makkelijker. Ik kon niet meer ophouden, ik kreeg er een kick van. Het was net een spel'

De voormalige veiligheidsagent – een verzorgde, wat gezette man met zilvergrijs haar – blijft als verlamd staan bij de ingang van het filiaal van Montecito Bank & Trust in een winkelcentrum langs de weg in Carpinteria, een rustig badplaatsje zo’n 18 kilometer ten zuidoosten van Santa Barbara. Hayes heeft een kussen onder zijn overhemd gestopt en een Zoo York-honkbalpet diep over zijn gezicht getrokken. Het is 27 april 2017, kwart over vijf in de namiddag, en hij heeft zich wekenlang verdiept in de beste manieren om zijn overval te laten slagen. ‘Nu,’ zegt Hayes tegen zichzelf, ‘moet je gewoon laten zien dat je ballen hebt’.

James Allen Hayes «Het was alsof er op mijn ene schouder een duivel zat en op mijn andere een engel. De engel zei: ‘Doe het niet. Wie weet ga je voor twintig jaar de gevangenis in.’ En de duivel zei: ‘Het is vrijdag. Je bent blut. Wil je nu echt het hele weekend zonder drugs zitten, loser?’»

Dus loopt Hayes de bank binnen en geeft hij een caissière een briefje waarin hij geld eist. ‘Sorry,’ zegt hij nog, voor hij ervandoor gaat. ‘Familiecrisis.’

Alles bij elkaar zit hij na drie minuten weer in zijn Volkswagen Jetta, met 3.300 dollar.

In de vijf maanden die volgen, slaat de heroïneverslaafde Hayes zijn slag bij nog tien andere banken in de omgeving van Los Angeles en Santa Barbara. De ‘PT Cruiser-crimineel’, zoals de media hem noemen vanwege de champagnekleurige Chrysler-vluchtauto die hij van het gestolen geld heeft gekocht, weet bijna 40.000 dollar te stelen voordat FBI-agenten zijn oprit bestormen met hun geweren in de aanslag.