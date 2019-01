Jan Mulder: 'Het was het jaar van Eden Hazard, maar ook van omkopen, witwassen en criminele bendevorming'

Mooi WK in Rusland, onvergetelijke doelpunten in de Premier League, onnavolgbare dribbels. Waar je maar keek: Eden. Het was ook het jaar van Philippe, het jaar van de Warmste Week, het jaar van The Great Old, het jaar van Hans, het jaar van Michael, het jaar van Union, het jaar van STVV, het jaar van Roberto, het jaar van Nina en het jaar van de Red Lions. En het jaar van de Makelaar. Omkopen, witwassen, criminele bendevorming. Scheidsrechters werden gearresteerd, voorzitters en trainers van hun bed gelicht, dozen met documenten uit burelen gehaald, makelaars wekenlang in de cel gezet en met enkelbanden weer vrijgelaten. Operatie ‘Schone handen’. Hoe zou het ermee zijn?

Op dinsdag 20 november maakte Kris Luyckx, advocaat van de centrale figuur in de zaak, makelaar Dejan Veljkovic, in alle Belgische televisie- en radioprogramma’s bekend dat zijn cliënt spijtoptant was geworden. In ruil voor strafvermindering ging Dejan samenwerken met justitie. Reden: ‘Meneer Veljkovic kwam in de cel tot inkeer.’ De klokkenluider, decennialang de spil van dubieuze voetbaldeals, besloot zijn ‘ultieme deal’ te sluiten en justitie alles te verklappen over hoe en wat en door wie er de afgelopen vijftien jaar in het Belgische voetbal is omgekocht en witgewassen. Als tegenprestatie kreeg Veljkovic een voorwaardelijke straf van vijf jaar, 80.000 euro boete én moest hij 85 procent van zijn illegaal vermogen terugstorten. Rest hem ongeveer 10 miljoen euro, schatten insiders.

De methode doet enigszins denken aan die van de Spaanse justitie, die Ronaldo en Messi, van wie werd bewezen dat ze tientallen miljoenen aan belastingen hadden ontdoken, een gevangenisstraf van 23 maanden en 30 dagen gaf. In Spanje hoeft men voor belastingontduiking en een straf van onder de twee jaar de cel niet in. Een beetje beroemd moet je wél zijn, om twee jaar min één dag te krijgen.

Meester Luyckx: ‘Meneer Veljkovic kwam op een verkeersboete na nooit in aanraking met justitie. Om dan plots de hele hemel op je hoofd te krijgen, je partner in de gevangenis te zien verdwijnen, je hele vermogen in beslag genomen te zien worden, opvang te moeten zoeken voor je kind van 20 maanden: dat zijn moeilijke omstandigheden.’ Prettig was het inderdaad niet, justitie ging als een razende tekeer in die eerste uren, op het overdrevene af. Misschien heeft Luyckx voor de familie Veljkovic een periode van rust afgedwongen om alle aantijgingen met degelijk bewijs te kunnen weerleggen: samenwerking met een spijtoptant moet vlekkeloos verlopen, precisie is geboden. We zijn inmiddels anderhalve maand verder. Geen tussenstand werd gepubliceerd, geen woord gelekt, waar in de eerste weken van Operatie ‘Schone handen’ uit de gerechtelijke vergaderingen gelekt werd op een wijze die schreeuwde om een Operatie ‘Propere justitie’: geheime verhoren stonden de volgende dag woord voor woord geciteerd in Het Laatste Nieuws. Zouden ze tweeënhalve maand nodig hebben? Zes misschien? Duurt het zelfs een heel jaar voordat alle criminele gevallen en schuldige namen van clubs en bestuurders worden bekendgemaakt? Kenners van de makelaardij, topvoetbal en justitie vrezen een meerjarenplan dat de knoop van belangenverstrengelingen moet ontwarren. Sommige van die kenners voorspellen zelfs tien jaar.

Kris Luyckx, advocaat van zes makelaars, drie spelers en twaalf clubmanagers, zojuist verkozen tot nieuwe CEO van de KBVB, verkondigt op oudejaarsdag in alle televisieprogramma’s het verdict: ‘KV Mechelen wordt teruggezet naar tweede klasse, maar wegens goed gedrag achtte ons gerechtshof een straf met uitstel voldoende. Bij een volgende overtreding is het raak, hoor. Ik wens de Jupiler Pro League en u allen een gezond 2029.’