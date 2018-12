> Bekijk ook de andere winnaars van Humo's Pop Poll 2018

HUMO Was 2018 voor jou het hoogtepunt in je 40-jarige carrière, Stijn?

Stijn Coninx «Het was een heel intens jaar, omdat ik aan twee films tegelijk werkte. Terwijl we ‘Niet schieten’ afwerkten, waren we ook de Sinterklaasfilm aan het draaien. Dat was heel bijzonder, omdat twee films niet meer van elkaar kunnen verschillen. Het verhaal van ‘Niet schieten’, over de kleine David Van de Steen die ziet hoe zijn ouders en zijn zus worden vermoord, is delicaat en emotioneel. Bij de Sintfilm draait het om fantasie, poëzie, lichtvoetigheid, humor en het geloof in het goede. Het vroeg veel energie om voortdurend van de ene film naar de andere over te stappen. Tegelijk was het een goeie afwisseling. Veel emoties bij ‘Niet schieten’, veel gelachen bij ‘Sinterklaas en de wakkere nachten.’»

HUMO In beide films werk je met dezelfde hoofdrolspeler: Jan Decleir.