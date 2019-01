Na schier eindeloos overleg met hun advocaten: de eindejaarscitaten (2)

* ‘Ik heb nog de pampers van Sharon Osbourne ververst. Nooit gedacht dat zij jaren later aan Ozzy Osbourne zou blijven hangen.’ (Ronnie Wood)

* ‘Ik voel de aanwezigheid van mijn zoon Arthur altijd en overal, en ook al beeld ik me dat misschien in, toch biedt het troost. Liefde en rouw zijn onafscheidelijk, dat is de deal. Misschien is de zoon die tot mij spreekt en van wie Susie en ik dromen een spook, een geest. Maar hij wekt mijn verwondering en verbeelding, hij troost mij, helpt mij en leidt mij, zodat ik verder kan na de ramp.’ (Nick Cave in ‘The Red Hand Files’, zijn vragenuurtje voor de fans op het internet)