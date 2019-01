'Bij mijn eerste optreden stond tien man te kijken. En die waren daar omdat mijn manager een pint had betaald'

> Bekijk hier alle uitslagen van Humo's Pop Poll 2018

Voor de Grammy’s, die in februari worden uitgereikt, maakt Dua Lipa kans op een award in de categorie ‘Best New Artist’. Geen slecht woord over de andere genomineerden – onder meer Jorja Smith, Margo Price en Greta Van Fleet – maar die spelen toch een klasse lager dan de Brits-Kosovaarse zangeres. Sinds ze in 2017 doorbrak met ‘New Rules’ is Dua Lipa één van de meest vooraanstaande artiesten in de popmuziek geworden. Op Spotify was ze het afgelopen jaar met meer dan 2,7 miljard luisterbeurten de tweede meest gestreamde vrouw, na Ariana Grande, in haar thuisland Verenigd Koninkrijk was ze de meest beluisterde artiest tout court. In de lijst van de honderd best verkochte singles van 2018 staat ze met maar liefst vijf songs – meer dan Ed Sheeran (vier) of wie dan ook.