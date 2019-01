De stemmen zijn geteld, u hebt gekozen: Johannes Faes, beter bekend als Tourist LeMC, heeft het Belgische muziekjaar 2018 gewonnen. In de Pop Poll domineert de Antwerpse stadstroubadour in de categorieën ‘Beste zanger (nationaal)’ en ‘Beste cd (nationaal)’. ‘Het was de kers op de taart in een topjaar.’