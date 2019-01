Ariana Grande, de terreur, de plaat, de tournee: 'Er is niet veel waar ik nog bang voor ben'

'Wanneer het leven je met zoveel shit om de oren slaat, veranderen je prioriteiten. Ik wil alleen nog gezond en gelukkig zijn, en muziek maken'

‘Woehoe! Ik heb het jullie gezegd, hè!’ Ariana Grande (25) leunt achterover aan de gigantische mengtafel van de Record Plant Studio in Los Angeles. Ze grijnst breeduit, want haar nieuwste single, ‘Thank U, Next’, staat al zeven weken bovenaan in de Billboard Hot 100. Een mijlpaal in haar carrière die veel voor haar betekent, want het is precies het soort muziek dat ze altijd heeft willen maken.

Ariana Grande (slaat op de leuning van de stoel) «Het is een echte Tommy Brown-single! Ik hou meer van ‘Thank U, Next’ dan van om het even welk nummer dat ik al heb uitgebracht. Ik kan nauwelijks geloven wat er nu gebeurt: we klinken de hele tijd met coupes champagne en we hebben niets dan fun.»