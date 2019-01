'We zouden stoppen met studeren als onze muziek aansloeg. Na een paar weken was het al zover'

Niet alleen live is blackwave. uitgegroeid van klein visje tot big deal, ook de singles boeren goed, zelfs over de landsgrenzen heen. ‘Swangin’’ klom tot nummer 1 op de Hype Machine-hitlijst. ‘Whasgood?!’ werd opgepikt door Billboard en dankzij ‘Elusive’ – een lang leven op de radio én miljoenen streams op Spotify – weten ze wat het is om een Echte Hit te hebben.

Willem Ardui «We hadden nooit kunnen inschatten wat dat nummer zou teweegbrengen. We waren al een hele tijd op hetzelfde tempo bezig, maar plots was er een enorme stroomversnelling.»

Jean Atohoun «Bert, onze manager, belde ons op: ‘Congratulations boys, jullie zijn de Hotshot op StuBru!’ (grijnst)»

HUMO Jean, jij was net begonnen met deeltijds Engels te studeren aan de Universiteit Antwerpen en Willem had voor filosofie gekozen. Is daar nog iets van in huis gekomen?

Atohoun «Helemaal niks! (lacht luid)»