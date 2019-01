Evelien De Paepe, de vriendin van Joris Hessels: 'We hebben geprobeerd de liefde te onderdrukken en hebben zelfs even alle contact vermeden'

Door wie wordt Joris Hessels zelf getroost, nadat hij voor televisiekijkend Vlaanderen alles heeft gegeven om ánderen te troosten? Bij wie kan hij terecht als zijn ervaren luisterend oor na programma’s als ‘Radio Gaga’, het ‘Iedereen beroemd’-rubriekje ‘Wintertij’ en ‘De weekenden’ uitgeput blijkt? Evelien De Paepe (33) is haar naam, een Oost-Vlaamse die – net als Hessels, maar dan anders – over het zorgende, barmhartige gen beschikt. Samen hadden ze al drie kinderen uit vorige relaties, dit jaar is daar met Néron (11 weken) eentje bijgekomen van hen samen. ‘Joris leren kennen was voor mij een halve openbaring.’