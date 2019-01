Burn-outs, overuren en constante tijdsdruk: hoe u in 2019 rust en ruimte vindt

'Ik had nooit tijd om te trouwen, maar dit jaar komt het er eindelijk van – dankzij mijn 30 urenweek'

Minder werken voor evenveel geld, het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar bij vrouwenvereniging Femma is sinds 1 januari de 30 urenweek van kracht, mét behoud van loon. Adjunct-directeur Riet Ory klopt sindsdien een pak minder uren – handig als je drie kinderen hebt. Politicoloog Olivier Pintelon bepleit in zijn boek ‘De strijd om tijd’ dat we dat best allemaal doen. Als kernlid van de progressieve denktank Minerva filosofeerde hij al eerder over een 30 urenweek, maar het vaderschap en de dagelijkse ratrace gaven de doorslag. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), die nog samen met Pintelon heeft gestudeerd, is kritischer. Hij omschreef een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon als ‘economische sciencefiction’. Maar ook hij erkent dat de tijdsdruk steeds zwaarder weegt.

Stijn Baert «Eén van de belangrijkste redenen voor die tijdsdruk is dat veel mensen niet goed weten wat hen gelukkig maakt. Is dat tijd doorbrengen met de kinderen? Vrienden en familie achterlaten voor een buitenlandse werkervaring? De Ventoux in anderhalf uur kunnen beklimmen? We zijn te veel bezig met het nastreven van wat we denken dat de maatschappij van ons verwacht.»

Olivier Pintelon «Ik heb mezelf alvast beloofd om dit jaar meer tijd vrij te maken voor ons gezin. Dat ik geen boek ga schrijven, zal ook helpen.»

Riet Ory «Om onze 30 urenweek voor te bereiden, hebben we bij Femma ieder voor zich nagegaan wat we echt belangrijk vinden. Een goede tip: zeg niet meer onmiddellijk ja. Daarvoor moet je wel eerst opschrijven wát je belangrijk vindt. (Legt twee boekjes op tafel) Ik werk met bullet journals. Daarin noteer ik mijn doelen voor de komende maanden, zowel privé als professioneel, en die vertaal ik in concrete acties en dagelijkse to-dolijstjes. Als ik fitter wil worden, plan ik drie loopsessies per week. Mijn man en ik zijn al acht jaar verloofd, maar ik had nooit tijd om te trouwen. Dankzij mijn 30 urenweek zal het er dit jaar eindelijk van komen (lacht).»

HUMO Zo’n agenda bijhouden vraagt toch tijd?