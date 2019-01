'Voor conservatieve gelovigen is homoseksualiteit zoiets als gestoofde tomaten'

Wij, mensen, hebben het vermogen om weerzin te voelen. Het borrelt op als we worden geconfronteerd met verrot fruit of pus. Op die manier vervult walging een evolutionaire functie: ze leert ons om op onze hoede te zijn. Het gaat echter verkeerd wanneer we ‘vies’ verwarren met ‘verkeerd’, zegt Debra Lieberman (45), professor psychologie aan de universiteit van Miami. In haar boek ‘Objection’ voert ze aan dat het gevoel van weerzin is doorgedrongen in de rechtspraak en de politiek: beleidsmakers gebruiken het om kwetsbare groepen uit te sluiten, advocaten om verdachten te veroordelen, rechters om hun oordeel kracht bij te zetten. Weerzin kan nuttig zijn om ons te wijzen op iets wat onze kansen op overleving en voortplanting bedreigt. Maar, zo waarschuwt Lieberman, we mogen ons er niet door laten leiden om te verbieden en te bestraffen.

HUMO Hoezo speelt weerzin een rol bij de totstandkoming van onze wetten?