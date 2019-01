Humo's grote overzicht van filmtoppers: wat u wel en niet moet zien in 2019

Nostalgie, hier! 2019 wordt een filmjaar van sequels, reboots, reünies, comebacks, en hernieuwde kennismakingen met oude vrienden. Ons zult u in geen geval horen klagen, want wij staan te popelen om Terminator, Thanos, Dumbo, Simba en de Dikke en de Dunne terug te zien. Voor u nu al gewikt en gewogen: de filmtoppers van het nieuwe jaar.

'De prequel van de remake van de sequel belooft veel goeds!'

GLASS

Van: M. Night Shyamalan.

Met: Bruce Willis, Samuel L. Jackson en James McAvoy.

De pitch: ‘Unbreakable’ meets ‘Split’.

Uit op: 16 januari.

Hef nu al het glas, want: in één van de meest langverwachte thrillers aller tijden belanden de tegenstrevers uit ‘Unbreakable’, met name superheld David Dunn (Bruce Willis) en de breekbare Mr. Glass (Samuel L. Jackson), in dezelfde psychiatrische instelling als Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), de sinistere moordenaar met de 24 gespleten persoonlijkheden uit ‘Split’.

Smijt maar in de glasbak, want: Shyamalan kennende schotelt hij een tergend traag drama voor met op het einde een ridicule twist.

GREEN BOOK

Van: Peter Farrelly.

Met: Viggo Mortensen, Mahershala Ali en Linda Cardellini.

De pitch: met Viggo en Mahershala op reis door het racistische zuiden van de VS.

Uit op: 30 januari.

Zelfs de grootste kniesoor zal hier goedgemutst van worden, want: voor deze op feiten gebaseerde roadmovie over de groeiende vriendschap tussen een boerse Italiaans-Amerikaanse chauffeur (Mortensen) en een fijnbesnaarde Afro-Amerikaanse klassieke pianist (Ali) mogen we zonder de minste schaamte nog eens het woord ‘hartverwarmend’ gebruiken.

Kom terug, Aragorn, want: waar is de tijd dat Viggo niet de spaghettivretende Italiaan uithing, maar stond te vechten tegen Orks?

ALITA: BATTLE ANGEL

Van: Robert Rodriguez.

Met: Rosa Salazar, Christoph Waltz en Jennifer Connelly.

De pitch: lief meisje ontpopt zich tot gemene cyborg.

Uit op: 13 februari.

Hét adrenalineshot van het voorjaar, want: deze peperdure postapocalyptische actieprent is gebaseerd op de razend populaire Japanse cyberpunkmanga ‘Gunnm’ van Yukito Kishiro, het scenario werd neergepend door James Cameron, de regie is van de maker van ‘Sin City’, en de indrukwekkende look kwam tot stand dankzij de meest geavanceerde 3D-technieken.

Meer saaiborg dan cyborg, want: u had liever James Cameron himself in de regiestoel zien zitten, maar die had het te druk met de 29 ‘Avatar’-sequels die hij de rest van zijn leven gaat maken.

IF BEALE STREET COULD TALK

Van: Barry Jenkins.

Met: KiKi Layne, Stephan James en Regina King.

De pitch: liefde en racisme in Harlem.

Uit op: 13 februari.

Mooier dan maanlicht, want: als we de Amerikaanse recensies mogen geloven, heeft regisseur Barry Jenkins met deze verfilming van de roman van James Baldwin een zo mogelijk nóg ontroerender drama gemaakt dan Oscarwinnaar ‘Moonlight’.

Allemaal gezwets, want: u bent één van die zonderlingen die vinden dat ‘Moonlight’ hopeloos werd overschat en dat ‘La La Land’ tóch de Oscar voor beste film had moeten krijgen.

CAPTAIN MARVEL

Van: Anna Boden en Ryan Fleck.

Met: Brie Larson, Jude Law en Samuel L. Jackson.

De pitch: zwem heen, Aquamannetje, hier is Captain Marvel!

Uit op: 6 maart.

Nu al een historisch superheldenspektakel, want: de eerste Marvel-film met een asskickende vrouwelijke superheld in de hoofdrol, is tevens de allereerste die na z’n bioscoopcarrière niet te zien zal zijn op Netflix, maar op de streamingdienst Disney+.

Laat maar vliegen, want: u bent een mannelijk chauvinistisch zwijn dat z’n snuit ophaalt voor vrouwelijke superhelden.

DRAGGED ACROSS CONCRETE

Van: S. Craig Zahler.

Met: Mel Gibson, Vince Vaughn en Jennifer Carpenter.

De pitch: twee racistische flikken schoppen keet.

Uit op: 6 maart.

Nu al een prijsbeest, want: de nieuwe film van het opwindendste Amerikaanse talent sinds Quentin Tarantino (check Zahlers meesterwerkjes ‘Brawl in Cell Block 99’ en ‘Bone Tomahawk’) krijgt van ons nu al de trofee van Geweldigste Titel van het Jaar.

Naar de hel met Mel, want: sinds hij zich liet kennen als een Jodenhater die zijn echtgenote Oksana aan de telefoon uitschold voor ‘a fucking bitch on heat’, kunnen alle films met Mel Gibson u gestolen worden.

STAN & OLLIE

Van: Jon S. Baird.

Met: John C. Reilly, Steve Coogan en Shirley Henderson.

De pitch: lachen en huilen met de Dikke en de Dunne.

Uit op: 13 maart.

Met een bolhoed op naar de cinema, want: dit prachtig vertolkte en zielsontroerende portret van de ouder wordende en stilaan wegdeemsterende Stan Laurel en Oliver Hardy, is een absolute must see voor iedereen die is opgegroeid met het beste komische duo uit de filmgeschiedenis.

Dit is voer voor nostalgische ouwe paaien, want: u bent opgegroeid met ‘Piet Piraat’, niet met die twee zwart-witkomieken uit de oude doos.

US

Van: Jordan Peele.

Met: Elisabeth Moss, Anna Diop en Lupita Nyong’o.

De pitch: gezinsvakantie verandert in bloedbad.

Uit op: 20 maart.

Maak dat u in die zaal zit, want: twee jaar nadat hij geschiedenis heeft geschreven met zijn weergaloze regiedebuut ‘Get Out’, komt Jordan Peele opnieuw aanzetten met een horrorfilm vol snijdende suspense, bloederige gore en verrassende twists.

U ziet het zwart in, want: nu hij in het satirische horror-genre blijft hangen, is het nog maar de vraag of Peele met ‘Us’ een stap vooruit zet.

DUMBO

Van: Tim Burton.

Met: Michael Keaton, Eva Green en Colin Farrell.

De pitch: vlieg, Dumbo, vlieg!

Uit op: 27 maart.

Hier hebt u oor voor, want: Tim Burton, Hollywoods beroemdste outcast, die een live-action remake maakt van de uit 1941 daterende Disneyklassieker over het misbegrepen olifantje Dumbo: een match made in movie heaven.

Het is Disney alleen maar te doen om Dumbo’s slagtanden, want: de live-action remakes tieren welig in Hollywood, maar ze dienen alleen maar om in de zakken te zitten van de nostalgici onder u.

AVENGERS: ENDGAME

Van: Anthony Russo en Joe Russo.

Met: Robert Downey Jr., Chris Evans en Chris Hemsworth.

De pitch: het Marvel Cinematic Universe beleeft z’n langverwachte climax.

Uit op: 3 mei.

In de Quinjet naar de cinema, want: zal ‘Endgame’ even donker en tragisch worden als voorganger ‘Infinity Game’? Is dit de grote emotionele finale waarin Captain America en Iron Man in de strijd tegen Thanos het loodje leggen? Oooohhh, wat staan wij te trappelen!

Een kaakslag, want: mocht het inderdaad zo zijn dat al die superhelden die in de vorige episode het leven lieten ineens weer alive-and-kicking uit één of andere parallelle dimensie tevoorschijn flitsen, dan zullen wij ons toch ietwat bekocht voelen.

AD ASTRA

Van: James Gray.

Met: Brad Pitt, Tommy Lee Jones en Donald Sutherland.

De pitch: de zoektocht naar zijn vermiste vader voert een astronaut naar de uiterste grenzen van het heelal.

Uit op: 22 mei.

Met lichtsnelheid naar de donkere zaal, want: wanneer de regisseur van ‘The Yards’, ‘We Own the Night’ en ‘The Lost City of Z’ zich waagt aan het genre van de harde sciencefiction, dan weet u dat u iets heel bijzonders mag verwachten.

Blijf maar thuis, want: u kijkt liever naar leeghoofdige sciencefictionfilms à la ‘Star Wars’ of ‘Alien’ dan naar een complex ruimtedrama met een titel die suggereert dat het script in het Latijn werd neergepend door een consul uit het oude Rome.

ALADDIN

Van: Guy Ritchie.

Met: Will Smith, Naomi Scott en Mena Massoud.

De pitch: welkom in de Grot der Wonderen.

Uit op: 22 mei.

Poets uw olielamp al maar op, want: deze live-action remake van de Disneyklassieker uit 1992 bevat alle magische ingrediënten waar u zoveel van houdt: betoverde grotten, machtige djinns en vliegende tapijten.

Deze wonderlamp zal niet branden, want: gezien de enorme impact van ‘Black Panther’, een film die werd gedraaid door een Afro-Amerikaan, vinden velen dat ‘Aladdin’ geregisseerd had moeten worden door een cineast met een Arabische achtergrond, en niet door een blanke Brit die, zo kunnen wij er nog aan toevoegen, de laatste jaren niets dan misbaksels produceert (de ‘King Arthur’-reboot, iemand?).

ROCKETMAN

Van: Dexter Fletcher.

Met: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard en Richard Madden.

De pitch: het levensverhaal van ’s werelds extravagantste rockster, Elton John.

Uit op: 29 mei.

Whenever you’re ready, want: de regisseur van ‘Eddie the Eagle’ schotelt u geen biopic voor in de brave stijl van ‘Bohemian Rhapsody’, maar een fantasierijke re-imagination vol glitter, magie en uitzinnige musicalscènes.

I guess that’s why they call it a flop, want: in plaats van Tom Hardy en Daniel Radcliffe, die allebei lang in de running waren om Elton te vertolken, moeten we het stellen met die saaie kwiet uit ‘Kingsman: The Secret Service’.

DARK PHOENIX

Van: Simon Kinberg.

Met: Sophie Turner, Jennifer Lawrence en Jessica Chastain.

De pitch: de X-Men vs. Dark Phoenix.

Uit op: 5 juni.

Zet de X-Jet klaar, want: in de nieuwste episode uit de X-Men-franchise zien we naast oudgedienden Michael Fassbender en James McAvoy twee nieuwe geweldige aanwinsten: Jessica Chastain speelt een buitenaards wezen (cool!) en Sophie Turner, Sansa Stark in ‘Game of Thrones’, speelt de oncontroleerbaar geworden Dark Phoenix (nóg cooler!).

Een kruis erover, want: hoelang kunnen onze mutantenvrienden nog met één enkel telekinetisch handgebaar politiewagens de lucht in doen zweven voor het een tikkeltje afgezaagd wordt? Bovendien doet Wolverine niet mee.

TOY STORY 4

Van: Josh Cooley.

Met de stemmen van: Tom Hanks, Tim Allen en Joan Cusack.

De pitch: Woody, Mr. Potato Head en Buzz Lightyear zijn terug!

Uit op: 26 juni.

Uw hart springt op van vreugde, want: alleen al het feit dat de belangrijkste hoofdfiguren, de vertrouwde stemmenacteurs én componist Randy Newman opnieuw van de partij zijn, maakt ons zo blij als een volwassene die net op zolder z’n oude speelgoed heeft teruggevonden.

Naar de rommelmarkt met dat speelgoed, want: het nieuwste ‘Toy Story’-avontuur is omgeven door slechte voortekenen: het script diende enkele keren te worden herschreven, regisseurs werden aan de lopende band ontslagen, talrijke scènes moesten opnieuw worden opgenomen, de releasedatum werd meerdere malen uitgesteld en Pixar-baas John Lasseter diende in het midden van de productie ontslag te nemen nadat hij in de #MeToo-storm was terechtgekomen.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Van: Jon Watts.

Met: Tom Holland, Zendaya en Jake Gyllenhaal.

De pitch: Peter Parker op Eurotrip.

Uit op: 10 juli.

Al slingerend naar de cinema, want: in het vervolg op het heerlijk frisse ‘Spider-Man: Homecoming’ van twee jaar geleden gaat Peter Parker op zomervakantie naar Europa, waar de compleet uit zijn comfortzone gerukte superheld in de clinch dient te gaan met de intrigerende booswicht Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Weef liever eens een wandtapijt, want: na acht ‘Spider-Man’-films in vijftien jaar tijd (en dan tellen we nog niet eens de verschijningen van de Spinnenman in de ‘Avengers’-films mee!) komt het spinrag u stilaan de oren uit.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Van: Quentin Tarantino.

Met: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en Margot Robbie.

De pitch: een televisieacteur en zijn stunt double proberen het te maken in Tinseltown.

Uit op: 14 augustus.

Deze trip wilt u niet missen, want: geholpen door een onwaarschijnlijke sterrencast en een ongetwijfeld fantastische soundtrack, zuigt Tarantino u al helterskelterend mee naar het Hollywood van 1969, het door wietdampen omgeven tijdperk van de leren jasjes en de punthemden, van ‘Easy Rider’ en van ‘Midnight Cowboy’, én van de moorddadige Manson Family.

U hebt gelijk dat u Tarantino overschat vindt, want: hoewel hij één van de opwindendste cineasten van Hollywood blijft, halen zijn films nog maar zelden het weergaloze niveau van ‘Pulp Fiction’ en ‘Reservoir Dogs’.

IT: CHAPTER TWO

Van: Andy Muschietti.

Met: Jessica Chastain, James McAvoy en Bill Hader.

De pitch: 27 jaar na de gruwel uit ‘It’ gaat de strijd verder.

Uit op: 4 september.

Nu al de daver op het lijf, want: in het vervolg op ‘It’, de uitstekende Stephen King-verfilming die twee jaar geleden geheel onverwachts uitgroeide tot de meest succesvolle horrorfilm aller tijden, zien we hoe de intussen volwassen geworden tieners van de Losers’ Club opnieuw in aanvaring komen met hun oude demon, de clown Pennywise.

Nu al heimwee naar de nektapijten uit de eerste film, want: nu één van de grootste troeven van de eerste ‘It’ wegvalt, met name de nostalgische jaren 80-setting, groeit de vrees dat we een op ordinaire boe!-effectjes drijvende horrorfilm te zien gaan krijgen.

THE LION KING

Van: Jon Favreau.

Met de stemmen van: Chiwetel Ejiofor, Beyoncé en Donald Glover.

De pitch: Simba! Scar! Mufasa! Nala!

Uit op: 17 juli.

Allen naar de koningsrots, want: dankzij deze fotorealistische remake van één van Disneys allermooiste tekenfilms ooit zult u straks een magisch stukje van uw verloren gewaande kindertijd herbeleven.

Beyoncé in een leeuwenpakje? Laat maar, want: hoewel Disney intussen de geruchten de kop heeft ingedrukt dat het hier zou gaan om een exacte kopie van de originele film, blijft de angst dat deze remake zal uitdraaien op een zinloos doorslagje.

DOWNTON ABBEY

Van: Michael Engler.

Met: Hugh Bonneville, Phyllis Logan en Michelle Dockery.

De pitch: de kasteelpoorten van Highclere Castle zwaaien opnieuw open.

Uit op: 25 september.

Trek alvast uw smoking of uw avondjurk aan, want: de in 2015 stopgezette, immens succesvolle, rond de aristocratische familie Crawley draaiende Britse dramaserie krijgt een vervolg in de grote zaal.

Huil, snotter, ween, want: twee geliefde personages uit de serie, Lady Rose MacClare en Jimmy Kent, zijn in de bioscoopversie niet van de partij. De ontgoocheling, de pijn!

JOKER

Van: Todd Phillips.

Met: Joaquin Phoenix, Robert De Niro en Zazie Beetz.

De pitch: mislukte komiek ontpopt zich tot psychopathische superbooswicht.

Uit op: 2 oktober.

Dit is de elektroshock die het superheldengenre nodig heeft, want: in deze naar verluidt verrassende en onconventionele origin story staan de schijnwerpers gericht op de meest sinistere superschurk aller tijden: de door de fantastische Joaquin Phoenix vertolkte Joker!

Kom terug, Batman, want: niemand, zelfs Phoenix niet, zal ooit de magistrale vertolking van de betreurde Heath Ledger in ‘The Dark Knight’ kunnen overtreffen.

UNTITLED TERMINATOR REBOOT

Van: Tim Miller.

Met: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton en Mackenzie Davis.

De pitch: een vervolg op het uit 1991 daterende ‘Terminator 2: Judgment Day’.

Uit op: 30 oktober.

Ga kijken als u wilt leven, want: de zoveelste reboot van de ‘Terminator’-franchise zou weleens de goeie kunnen zijn. Zowel Arnold Schwarzenegger als Linda Hamilton keren terug, de regisseur van ‘Deadpool’ zat in de regiestoel, en voor de eerste keer sinds ‘Terminator 2: Judgment Day’ kwam ook James Cameron zich nog eens met de productie bemoeien.

U keert niet terug, want: wil Hollywood de door en door verroeste Terminator eindelijk eens laten rusten?

FROZEN 2

Van: Chris Buck en Jennifer Lee.

Met de stemmen van: Kristen Bell, Evan Rachel Wood en Jonathan Groff.

De pitch: de langverwachtste animatiefilm van de eeuw.

Uit op: 27 november.

Geen vrieskou die u tegenhoudt, want: zes jaar nadat ‘Frozen’ is uitgegroeid tot een onwaarschijnlijk kassucces en een cultureel fenomeen zonder weerga, staan u en uw ukken te popelen om Anna, Elsa, Olaf en alle andere geliefde figuren terug te zien.

Welkom terug in de hel, want: net wanneer u dacht dat de rage voorbij was, wordt het leven u opnieuw zuur gemaakt door ‘Frozen’-rugzakjes, poppen, jurkjes en ellendige kinderen die in speelgoedmicrofoons ‘Laat het los!’ staan te kwelen. De horror!

STAR WARS EPISODE IX

Van: J.J. Abrams.

Met: Daisy Ridley, Oscar Isaac en Adam Driver.

De pitch: de grote finale van de ‘Star Wars’-sequel-trilogie.

Uit op: 18 december.

The Force is strong in this one, want: wie ‘The Last Jedi’ van Rian Johnson een té afwijkende rariteit vond, mag op beide oren slapen: nu J.J. Abrams in de regiestoel zit, kunt u er donder op zeggen dat ‘Episode IX’ u alles zal geven wat u van een échte ‘Star Wars’-film verlangt.

Berg die lichtsabel maar op, want: het ontgoochelende box office-resultaat van ‘Solo: A Star Wars Story’ wijst erop dat het verzadigingspunt bij het grote publiek stilaan is bereikt, en bovendien is het nog maar de vraag hoe levensvatbaar de franchise nog is nu Han Solo en Luke Skywalker zijn omgekomen en Carrie Fisher is overleden. Tenzij Luke terugkeert als lichtsabelende geest, wat van 2019 uiteraard een onovertrefbaar spetterend filmjaar zou maken!