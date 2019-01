Het monsterproces tegen Mehdi Nemmouche begint. 'Hoe is het mogelijk dat een jongen, geboren en getogen in Frankrijk, zo'n aanslag in het Joods Museum pleegt?'

'Een dader tot levenslang veroordelen zonder dat hij één zinnig woord heeft gelost, brengt niemand een stap vooruit. Zeker de slachtoffers niet'

Guillaume Lys, een welbespraakte jonge Brusselse advocaat, is vertrouwd met de schade die terroristische aanslagen aanrichten. Hij maakt deel uit van V-Europe, de vereniging die de belangen behartigt van de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Maar op het assisenproces van Mehdi Nemmouche zal hij de vertegenwoordiger zijn van de Franse slachtoffers van de terreur. Dominique Chabrier, één van de vier dodelijke slachtoffers, vrijwilliger in het museum, was een Française.

Guillaume Lys «Er zijn veel banden met Frankrijk in deze zaak. Mehdi Nemmouche en zijn kompaan Nacer Bendrer staan terecht als vermoedelijke daders van de aanslag, Dominique Chabrier is een slachtoffer. Nemmouche is aangehouden op Frans grondgebied, in het bezit van de moordwapens. Het is logisch dat de Franse vereniging voor slachtoffers van terrorisme wil weten wat er precies is gebeurd. Daarom heeft ze zich burgerlijke partij gesteld.»