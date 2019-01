Het geheim achter de zwendel met zielige Spaanse honden. Bedrog! Misdaad! Ontrouw!

Iedereen kent wel iemand die een zielige hond heeft geadopteerd. Die arme diertjes zijn doorgaans afkomstig uit Spanje. Tenminste, dat maken malafide smokkelaars ons wijs. Er zijn gevallen bekend van goedhartige naïevelingen die dáchten dat ze een schrale puppy hadden geadopteerd, maar die, zodra het beest volgroeid was, moesten vaststellen dat ze een hyena in huis hadden gehaald. Ook in eigen land wordt stevig gesjoemeld met schattige stoepkakkers.

Wouter Sprengaels «Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Wij hadden een hond, Flappie. Een braaf en proper beest, de kinderen waren er dol op. Maar ja, de zomervakantie kwam in zicht. Een paar dagen voor we op reis vertrokken, heb ik Flappie dus gedumpt, 50 kilometer verder. Die komt nooit terug, wist ik, want hij moest twee snelwegen en drie kanalen oversteken, en hij was dom, zoals elke hond.»

HUMO Vonden de kinderen dat niet erg?

Sprengaels «Ik had een afscheidsbriefje geschreven: ‘Lieve kinderen, ik ben nu groot genoeg om voor mijzelf te zorgen. Ik trek de wijde wereld in. Bedankt voor alles! Hartelijk pootje, Flappie.’ Dat gaf mijn kroost de nodige troost.»

HUMO Was dat briefje niet ongeloofwaardig?

Sprengaels «Nee, de eerste reactie van de kids was: ‘We hebben altijd al geweten dat Flappie een heel bijzondere hond is.’ Die 50 kilometer afstand zorgde er ook voor dat het beest zeker niet in een asiel in de buurt zou terechtkomen. Maar op een dag in september dook hij plots weer op.»

HUMO Had Flappie de weg teruggevonden?

Sprengaels «Niet echt. We wandelden met het gezin in een bos, toen Flappie plots kwam aangelopen en tegen mij opsprong. Ik deed alsof ik hem niet herkende, en gaf hem een paar trappen. ‘Weg, rothond!’ riep ik nog. Maar toen zag hij mijn kinderen, en hij begon hen onhygiënisch te likken. Ik kon niet anders dan toegeven dat het Flappie was. Hij was wel erg vermagerd, en zijn pels zat vol kale plekken.»

HUMO Hoe was die hond daar geraakt?

Sprengaels «Gewoon, aan de wandel met zijn nieuwe eigenaar. Die beweerde dat de hond Enrique heette, en dat hij uit Spanje kwam. Hij had hem gekocht via een stichting die zielige Spaanse honden verpatst.»

HUMO Maar dat klopte dus totaal niet?

Sprengaels «Nee, ik heb het zaakje onderzocht. Die stichting haalt honden hier uit het asiel. Daarna worden ze twee maanden uitgehongerd. Ondertussen krijgen ze muziek van Belle Perez te horen terwijl ze stokslagen krijgen. Zo worden die beesten getraumatiseerd. Als je ‘Buenos dias!’ of ‘Vamos a la playa!’ naar hen roept, kruipen ze in een hoekje om daar hartverscheurend te janken. Overtuigender kan een zielige Spaanse hond niet zijn.»

HUMO Hoe is nog afgelopen met Flappie?

Sprengaels «De nieuwe eigenaar had 3.000 euro betaald voor dat beest. Dat was zogezegd voor de vliegtuigreis, inentingen, verzekeringen, een dierenpsycholoog en wat nog. Voor die prijs kon ik hem terugkopen. Ik zei tegen die kerel: ‘Ik ga geen drie zakken neertellen voor een hond die ik twee maanden geleden zelf heb gedumpt in een bos in Aalter, zot!’ Maar dat had ik beter niet gezegd.»

HUMO Waarom niet?

Sprengaels «De kinderen waren in shock. ‘Papa! Heb jij Flappie gedumpt? In een bos in Aalter?!’ Het was niet simpel om die kindertjes duidelijk te maken dat ik dat maar bij wijze van spreken had gezegd. De kleinste zei: ‘Papa, als we die hond niet terugkopen, zeg ik tegen mama dat ik je heb zien zoenen met de juf van de muziekschool.’ Mijn vrouw zei meteen: ‘Zeg dat nog eens, Noahtje?’ Ik kon niet anders dan die kleine een lel om zijn oren geven, terwijl ik riep: ‘Noah! 7 jaar en al zo’n leugenachtige onzin verkopen om je zin te krijgen!? Jij moet dringend naar een psycholoog, want zulke persoonlijkheidsstoornissen ondermijnen ons gezinsleven!’»

HUMO Hebt u die hond uiteindelijk teruggekocht?

Sprengaels «Op beslissende ogenblikken moet je snel en nuchter kunnen handelen. Dat heb ik gedaan. 3.000 euro, die rothond weer in huis en een kleine die je chanteert: is dat een aanlokkelijk toekomstperspectief? Die vraag heb ik me gesteld. Ik heb meteen ook een sms gestuurd naar de muziekjuf. Of ze thuis was. De beslissing was snel genomen. Nee, als man moet je je leven niet laten bepalen door een hond.»