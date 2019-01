Wouter Sprengaels «Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Wij hadden een hond, Flappie. Een braaf en proper beest, de kinderen waren er dol op. Maar ja, de zomervakantie kwam in zicht. Een paar dagen voor we op reis vertrokken, heb ik Flappie dus gedumpt, 50 kilometer verder. Die komt nooit terug, wist ik, want hij moest twee snelwegen en drie kanalen oversteken, en hij was dom, zoals elke hond.»

HUMO Vonden de kinderen dat niet erg?

Sprengaels «Ik had een afscheidsbriefje geschreven: ‘Lieve kinderen, ik ben nu groot genoeg om voor mijzelf te zorgen. Ik trek de wijde wereld in. Bedankt voor alles! Hartelijk pootje, Flappie.’ Dat gaf mijn kroost de nodige troost.»