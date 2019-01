Geen slaap, vakantiedagen of sociaal leven meer, maar wel: de balletdroom van Hanne Decoutere komt uit

Op 12 februari blaast ‘Het journaal’-anker Hanne Decoutere (38) zuurstof in een oude, maar nog bijzonder vieve droom. Die avond danst ze, als haar elastieken benen meewillen, als prima ballerina samen met Ballet Vlaanderen een pas de deux uit ‘Romeo en Julia’ in het Concertgebouw Brugge. Het is het slotakkoord van een obstakelrace vol pirouettes, gescheurde meniscussen en zelfkastijding, die een jaar geleden is begonnen. De samenvatting kunt u vanaf 15 januari volgen in het zesdelige ‘Hanne danst’ op Canvas. ‘Ik heb mezelf vaak in de arm moeten knijpen: is dit echt?’