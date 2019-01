Julie Van den Steen (26), Flo Windey (23), Elodie Gabias (21) en Average Rob (26), helden op Instagram

'Dik, lelijk, aandachtshoer: ik krijg het allemaal te horen. En ook dat ik geen borsten heb'

‘Hoe? Jullie kennen elkaar?’ Even zijn we in de war: horen adepten van sociale media gek genoeg niet asociaal te zijn? Fout! Het is een weerzien tussen vrienden bij deze vier. Julie Van den Steen, bekend van het ochtendblok op MNM, kruist in de gangen van de VRT weleens Flo Windey, die de voorbije zomer nog de festivalweides afschuimde voor Studio Brussel als Moeder Floverste. Neem je een kijkje op het Instagram-profiel van Flo, dan kom je Elodie Gabias tegen. Haar naam zegt u misschien niets, maar elke 16-jarige kent haar als ‘Elo van op Instagram’, waar ze foto’s post die overlopen van zelfspot – lachen met vetrollen, een dubbele kin en een vinger in de neus. Alle drie zijn ze dikke vrienden met Average Rob, Humo’s eigen Instagramster, die internationale faam verwierf door zichzelf tussen de grootste sterren te fotoshoppen. Zo average blijkt Rob overigens niet te zijn: hij werd net nog uitgeroepen tot ‘Persoon die u het meest heeft doen lachen in 2018’ in Humo’s Pop Poll.

HUMO Begin eens bij het begin: wat heeft Instagram dat andere social media niet hebben?

Julie van den steen «Simpel: het is een visueel platform. Dat maakt het lekker makkelijk.»

Average Rob «Niet te ingewikkeld en eenvoudig te consumeren: dat is wat jongeren verwachten van social media. Bij een foto of een filmpje op Instagram staat geen ellenlange tekst, hooguit een korte comment. Dat leest vlot.»

Elodie Gabias «Het is waar: ik lees niet veel. Ik kijk liever naar YouTube.»

Flo Windey «Ik wil best nog wel lezen, alleen niet op mijn gsm. Dat ding leent zich er gewoon niet toe.»

Rob «Soms lees je wel een interessante kop, maar stoot je vervolgens op een betaalmuur (zoals hieronder -red) en denk je: ‘Nee, laat maar.’ Instagram is anders: daar ga je naartoe om je tijd te verdoen en geëntertaind te worden.»