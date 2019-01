'Ik respecteer ieders geloof. Ik houd er zelf ook buitenissige ideeën op na, maar ik wil ze niet aan anderen opdringen'

Jan Vanriet, een kind van twee communistische verzetslieden die in een concentratiekamp werden opgesloten wegens hun engagement, heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor het eerst blanco gestemd. Enkele dagen later haalde hij zwaar uit naar de socalistische partij. In een bijdrage in De Morgen verweet hij de SP.A dat ze de volksbuurten aan hun lot had overgelaten, een knieval voor een specifieke geloofsgemeenschap had gedaan en de vrijzinnige socialisten had afgeserveerd.

HUMO Uw opiniestuk las als één langgerekte cri de coeur.